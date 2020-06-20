Названы продукты, которые опасно есть с бананами

Москва, 20 июня. Употребление бананов сочетается далеко не со всеми продуктами. В некоторых случаях человек может серьезно навредить организму, считают ученые.

Богатые микроэлементами плоды не нужно есть вместе с хамийской дыней. В противном случае в крови появится избыток ионов калия. Последствиями могут быть заболевание суставов, ослабление сердечной мышцы, почечная недостаточность. В очень редких случаях это может привести потом и к смерти.

Сочетание бананов и кисломолочных продуктов противопоказано людям с заболеваниями желудка и селезенки, это чревато болями в животе. Употреблять бананы с бататом также не стоит, это может привести к вздутию желудка.

Всего этого можно избежать, если между употреблением указанных выше продуктов и бананов сделать хотя бы получасовой перерыв. Не стоит есть бананы на голодный желудок или незрелыми.

Плоды лучше не хранить в холодильнике, иначе они почернеют и потеряют вкус и питательную ценность.

Напомним, что диетолог Елена Соломатина назвала перечень продуктов, от употребления которых лучше отказаться в жаркую погоду. Среди прочего: баранина и свинина, а также маринованные овощи.