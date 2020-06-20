Футболисты «Зенита» вышли на матч против ЦСКА в футболках с портретами погибших врачей

Москва, 20 июня. Игроки петербургского футбольного клуба «Зенит» вышли на матч в рамках чемпионата России против московского ЦСКА в майках с портретами погибших в борьбе с коронавирусом врачей.

Во время первого появления на поле зенитовцы были одеты в футболки с портретами медицинских работников Петербурга, которые пожертвовали собой, спасая горожан от опасной коронавирусной инфекции. Перед стартовым свистком спортсмены переоделись в игровую форму.

Отмечается, что на 21-й минуте матч был приостановлен, игроки и болельщики аплодисментами поблагодарили медработников за их труд. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадиона, на трибунах был размещен баннер с благодарственной подписью.

Встреча «Зенита» и ЦСКА проходит в рамках 23-го тура премьер-лиги в Москве. После 22 матчей представители Северной столицы имеют в своем активе 50 очков и занимают лидирующую позицию в турнирной таблице. ЦСКА с 36 баллами занимают пятую строчку. Напомним, что все игры 23-го тура РПЛ посвящены врачам, боровшимся с распространением коронавируса.