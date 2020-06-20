Французская компания KUHN откроет первый машиностроительный завод в России

Москва, 20 июня. Иностранный бизнес заинтересован в размещении своих предприятий в России и готов к взаимодействию с местными властями. Об этом пишет «ПолитПазл».

Западные компании начали беспокоиться после того, как власти РФ приняли активные меры по поддержке процесса импортозамещения в стране. Это стало ответом на антироссийскую санкционную политику. В качестве примера можно привести французов, которые решили открыть свой первый завод на территории России. Об этом говорится на официальном портале органов власти Воронежской области.

Французское предприятие KUHN — лидер «в области производства прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и крупнейшего в мире производителя кормосмесителей и дисковых косилок» — пошли на решительный шаг, который противоречит западной политике.

«Воронежское предприятие будет осуществлять сборку мировых бестселлеров KUHN и наиболее востребованных у российских аграриев машин», — сообщил источник.

Отмечается, что при производстве сельскохозяйственной техники будут использоваться российские комплектующие. Гендиректор ООО «Кун Восток» Андрей Манзюк обратился к губернатору Александру Гусеву. Он сказал, что «задача развития бизнеса в России входит в число стратегических задач Группы KUHN, и, несмотря на глубокую турбулентность на всех рынках мира, компания подтвердила свою приверженность России и российским аграриям».