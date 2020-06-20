Триполи, 20 июня. Анкара и боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии планируют захватить все ключевые нефтяные месторождения страны. Выполнение этой задачи было поручено бывшему полевому-командиру самопровозглашенной «Ливийской милиции Адждабии», известному террористу Ибрагиму аль-Джадрану. Об этом сообщает информационное агентство Aljamahiriya.

Противник Каддафи

Источник отмечает, что между турецкими властями и триполитанским режимом Файеза Сарраджа было заключено соответствующее соглашение, согласно которому аль-Джадран будет исключен из списка разыскиваемых Генпрокуратурой Ливии. Также с этого одиозного активиста ливийской революции, создавшего собственное вооруженное формирование для борьбы с бывшим главой страны Муаммаром Каддафи, обещают снять все международные санкции. Для этого он со своими вооруженными бандитами должен атаковать и захватить ряд богатых нефтью месторождений североафриканской страны и затем передать их под контроль ПНС и Анкары.

Стоит отметить, что аль-Джадран в 2005 году был арестован за создание вооруженной группировки, главной целью которой было свержение тогда еще живого ливийского лидера Каддафи. Отсидев шесть лет в тюрьме, главарь бандформирования был освобожден во время событий 2011 года в Ливии. Оказавшись на свободе, он продолжил свою деятельность уже в качестве командира повстанцев Ливийской революции.

Война аль-Джадрана за ресурсы

Через год после смерти Муаммара Каддафи, в 2012 году, Ибрагим возглавил так называемую «Гвардию охраны нефтяных объектов». Особенно он успел отличиться в 2013 году, захватив восточные экспортные порты Ливии: Рас-Лануф, Сидр и Зувейтина. На период 2013 года его группировка начитывала уже порядка 17 500 боевиков, за счет всего этого он смог увеличить свой личный капитал до 8 миллиардов долларов США.

В 2014 году посол Соединенных Штатов Америки Дебора К. Джонс обвинила аль-Джадрана в краже нефти у ливийского народа. Эти события совпали со свержением членами запрещенной в России террористической группировки «Братья-мусульмане»1 экс-премьера Али Зейдана. Однако долго удерживать столь крупную нефтяную инфрастуктуру Ливии террористу не дали войска фельдмаршала Халифы Хафтара, отбившие в 2016 году несколько больших месторождений и портов у боевиков Ибрагима аль-Джадрана.

Второй срок и санкции США

После поражения от Ливийской национальной армии (ЛНА) полевой командир «Гвардии охраны нефтяных объектов» сбежал в соседний Тунис. Но долгое время ему не удалось скрываться там — в том же году он попал в руки вооруженной группировки в городе Налут, которая поместила его в застенки. Пробыв уже второй раз за решеткой, он вышел на свободу в сентябре 2017 года и отправился в Алжир. В 2018 году аль-Джадран снова вернулся в Ливию и решил взяться за старые дела, безуспешно попытавшись отбить у ливийской армии нефтяные порты. Чуть позднее Вашингтон даже ввел в отношении террориста санкции — все его сбережения и собственность на американской территории были арестованы. Кроме того, ему запретили въезд в США.

На службе Анкары

На текущий момент Ибрагим аль-Джадран со своими боевиками принимает участие в боевых действиях на стороне ПНС Ливии, преимущественно в районе города Мисурата. Его группировка наладила связи с чадскими повстанцами и местными племенами, лояльными покойному Муаммару Каддафи. Его главной целью по-прежнему является захват под свой контроль Ливийского нефтяного полумесяца и авиационных баз ЛНА, ради этого он даже вступил в союз с «Братьями-мусульманами» и прочими радикальными исламистскими группировками, поддерживаемыми Анкарой и Катаром.

Таким образом, Турция и ПНС намерены поручить захват нефтеносных месторождений и ключевых звеньев энергетической инфраструктуры Ливии террористу, который уже имеет опыт наживы на природных ресурсах ливийского народа. В обмен на такое сотрудничество Анкара и марионеточное «правительство» в Триполи пообещали аль-Джадрану очистить его репутацию, прежде всего перед лицом Запада.

1 Организация запрещена на территории РФ.