Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «потенциально опасной» ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, в 2014 году вставший на сторону ДНР и ЛНР, разделил опасения пресс-секретаря российского президента и назвал два наиболее вероятных сценария развития событий в Донбассе в связи с невыполнением Киевом минских договоренностей.

«Если говорить о минском комплексе мер, то ситуация потенциально очень опасная», — сказал Дмитрий Песков в субботу в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По словам представителя Кремля, контактная группа пытается нащупать точки соприкосновения, но этой ей не всегда удается.

«Не может не вызывать обеспокоенности звучащие все чаще и чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей. Если это будет и дальше звучать, принимая форму официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик», — отметил Песков, подчеркнув, что «другого фундамента для работы на украинском направлении просто не существует».

Экс-депутат Рады Олег Царев разделяет опасения Дмитрия Пескова.

«Ситуация уже заходит в тупик, — заявил Олег Царев в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы надеялись, что Владимир Зеленский сделает выбор в пользу мира в Донбассе и на Украине, но этого не произошло. И сегодня мы видим падающий рейтинг Зеленского и шаткую позицию главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который занимался Минскими соглашениями, желая когда-то продвинуться в их выполнении. Все свидетельствует о том, что при Зеленском минские договоренности выполнены не будут. У Зеленского был период, когда он мог принимать решения, не оглядываясь ни на кого. Он им не воспользовался. Теперь он будет пытаться досидеть до конца своего срока. А в таких условиях выполнение Минска-2 просто невозможно».

По мнению украинского политика, сложившаяся ситуация для Донбасса действительно опасна.