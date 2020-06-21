Сирия, 21 июня. «Ансар ад-Дин» критиковала действия ХТШ в Идлибе. САА понесла потери в результате взрыва в провинции Даръа. Атака дрона у города Аль-Баб в Алеппо привела к уничтожению бывшего боевика ИГ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с боевиками в южной части Идлиба; зачистили почти два гектара местности на юго-западе САР; обнаружили тайник террористов неподалеку от Дамаска; понесли потери в результате взрыва в Даръа.

«Исламское государство»1: обвинялось в убийстве сирийца в населенном пункте Аль-Джардхи на востоке Дейр-эз-Зора.

«Ансар ад-Дин»: выступила с критикой действий запрещенной в РФ группировки ХТШ в Идлибе.

Курдские вооруженные бандгруппы: подверглись обстрелам протурецких боевиков в районе Тель-Рифата на севере Алеппо; провели задержания в населенном пункте Аль-Мансура в Ракке; укрепляли свои позиции на северо-востоке Хасаки.

Протурецкие силы: лишились восьми боевиков в результате вылазки неизвестных в кантоне Африн; атаковали позиции SDF**** в северной части Ракки и Хасаки; вступили в вооруженный конфликт с жителями города Тель-Абьяд на севере Ракки.

Международная коалиция: провела патрулирование в районе города Аль-Маликия на северо-востоке Хасаки; задействовала авиацию в южных районах Хасаки.

Провинция Дамаск

Накануне в Юго-западной Сирии состоялся очередной этап работ по зачистке местности. В соответствии с данными, представленными российским Центром по примирению враждующих сторон, саперами Сирийской Арабской Армии (САА) были разминированы почти два гектара территории в городах Дума, Джасим и ль-Харра в провинциях Дамаск и Даръа.

Кроме того, во второй половине дня стало известно об обнаружении тайника террористов в окрестностях столицы. Из схрона было изъято большое количество вооружения, а также несколько килограмм наркотических препаратов.

Сирийский Минздрав сообщил об 11 новых случаях заболевания COVID-19, выявленных в стране. В то же время пять ранее заразившихся сирийцев вылечились. Таким образом, общее число пациентов с коронавирусом достигло 198 человек, из них 83 выздоровели.

Провинция Алеппо

В Африне продолжилась подпольная деятельность группировки «Силы освобождения Африна». Согласно данным интернет-портала Step News Agency, не менее восьми членов поддерживаемых Турцией формирований были убиты у блокпоста, который находится у населенного пункта Басофан.

В районе Тель-Рифата вновь наблюдались обстрелы со стороны боевиков «Сирийской национальной армии». Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (Servanenefrine), под ударом оказались населенные пункты Акиба и Согнака. В результате обстрела вспыхнул пожар на сельскохозяйственных землях.

Неизвестный беспилотник нанес удар по мотоциклу на окраине города Аль-Баб, подконтрольного союзным Турции бандгруппам. В результате погибли два человека. Убитых удалось опознать — одним из них оказался бывший террорист «Исламского государства» по прозвищу Ахмед Дарвиш ибн Хусейн (настоящее имя Фаиз Аль-Акаль), который присоединился к «Сирийской национальной армии». Вторым погибшим стал его брат Иззу Аль-Акаль.

Провинция Дейр-эз-Зор

В контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах на востоке провинции произошло убийство одного из мирных жителей. Twitter-канал (DeirEzzor24) передавал, что налет имел место в населенном пункте Аль-Джардхи. Погибшего звали Мухаммед Мухлиф аль-Джадишах. В причастности к вылазке подозреваются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства».

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) публиковал статистические данные, в соответствии с которыми в период с 19 мая жертвами нападений боевиков ИГ в зонах оккупации SDF стали 28 человек. Шесть из них принадлежали к числу мирных жителей, остальные 22 являлись курдскими боевиками.

Провинция Даръа

Накануне в Даръа прогремел взрыв. Сработало СВУ, установленное на пути следования автобуса с сирийскими военными, недалеко от населенного пункта Кухейль. Twitter-канал (qalaatalmudiq) передавал, что детонация взрывного устройства привела к гибели ряда бывших боевиков, примирившихся с властями еще летом 2018 года. Также ранения получили бойцы 5-го штурмового корпуса Сирийской Арабской Армии (САА), о чем заявлял на своей странице в Telegram военный источник (rybar).

Провинция Идлиб

Сформированная вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** террористическая коалиция «Хайят Тахрир аш-Шам»1 столкнулась с критикой своих действий. Согласно информации новостного портала SOHR, главари формирования «Ансар ад-Дин» осудили арест боевиками ХТШ Абу Салаха аль-Узбеки, который недавно покинул ряды группировки. Более подробных сведений о конфликте до сих пор не поступало.

На юге провинции возобновились перестрелки между Сирийской Арабской Армией (САА) и боевиками антиправительственных формирований. Twitter-канал (SteeleSyAA) передавал, что столкновения наблюдались в районе Джебель аз-Завия.

Провинция Ракка

На севере Ракки вновь отмечались взаимные обстрелы между курдскими боевиками и членами поддерживаемых Анкарой бандформирований. Медиапортал Step News Agency передавал, что союзники Турции нанесли удары по окраинам города Айн-Исса. О возможных жертвах среди местных жителей не сообщалось.

К юго-западу от административного центра региона состоялась серия арестов «Демократических сил Сирии» (SDF). Курдскими боевиками были взяты под стражу несколько гражданских лиц, проживающих в городе Аль-Мансура. О причинах их задержания все еще ничего неизвестно.

В минувшие сутки обострились противоречия между протурецкими силами и жителями северных районов провинции. Члены местных племен атаковали военный штаб «Сирийской национальной армии». Поводом для роста народного негодования стала гибель 14-летнего подростка в результате детонации гранаты, подаренной ему одним из протурецких боевиков.

Во второй половине дня поступали данные о взрыве в районе города Ат-Табка, жертвой которого стал один из местных жителей. Никаких подробностей о случившемся все еще не поступало.

Провинция Хасака

В северо-восточной части региона состоялся новый этап патрулирования местности силами ВС США. Американские военные осуществляли мониторинг в районе населенного пункта Аль-Маликия. Позднее стало известно, что к укреплению фортификационных сооружений в этом районе приступили «Демократические силы Сирии» (SDF). Как передавал информационный портал Al Nour, курдские боевики вырыли несколько тоннелей в Аль-Маликии и населенном пункте Аль-Маабад.

На севере провинции произошли вооруженные стычки на линии разграничения курдских бандгрупп и выступающих при поддержке Турции формирований. Под ударом оказались опорные пункты SDF неподалеку от Абу Расина.

В лагере «Аль-Хол» из-за отсутствия доступа к квалифицированной медицинской помощи продолжают гибнуть люди. Так, новостной портал Al Khabour передавал, что одна из женщин скончалась от отравления. Ее просьба о транспортировке в одну из больниц в Хасаке осталась неудовлетворенной.

В южных областях региона были замечены ВВС международной коалиции во главе с США. Twitter-канал (SOHEB2019) передавал, что военные самолеты осуществляли вылеты над городом Аш-Шаддади. Предполагается, что предпосылкой для проведения воздушного патрулирования в этом районе послужили массовые народные протесты, которые были организованы местными жителями несколькими днями ранее.

Во второй половине на севере региона состоялось патрулирование РФ. Сотрудники российской военной полиции обследовали окрестности населенного пункта Ад-Дербасия.

1 Организация запрещена на территории РФ.