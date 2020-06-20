Жители Сирта вышли на митинг в поддержку ЛНА

Сирт, 20 июня. На городской площади напротив гостиницы Аль-Мадина в Сирте в 17:00 начался митинг в поддержку сил Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщает аккаунт Libya 24 в Facebook.

Автор поста отмечает, что жители города собрались на площади, чтобы выразить протест против турецкой интервенции и поприветствовать армию фельдмаршала Халифы Хафтара.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на арабское издание Аlarabiya сообщало, что совет старейшин Сирта поприветствовал силы ЛНА в операциях по защите города. В заявлении старейшины также выразили свою приверженность египетской мирной инициативе, которая прописана в «Каирской декларации». Согласно документу, противоборствующие стороны в Ливии должны установить режим тишины и соблюдать перемирие. Кроме того, исходя из положений «Каирской декларации», в Ливии планируется преобразовать экономическую и политическую сферы на благо страны.

Глава триполитанского правительства Файез Саррадж выступил против египетской мирной инициативы вместе со своими турецкими кураторами. Тем не менее, проект документа уже поддержали Россия, Франция, ОАЭ, США и другие ведущие страны мира.

Напомним, после встречи с главой службы безопасности Сирта совет старейшин осудили «провокационные действия Турции», оказывающей поддержку бандформированиям так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, нападающим на город.