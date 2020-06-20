Шаповалов уверен, что поправки к конституции улучшат качество медицины в России

Москва, 20 июня. Медики в России до конца лета будут получать дополнительные выплаты за борьбу с распространением коронавируса, согласно поручению Владимира Путина. Замдиректора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов считает, что власти системно подходят к вопросу поддержки отечественной медицины, учитывая и конституционные поправки.

Напомним, что по решению главы государства в июле и августе все выплаты и надбавки федерального и регионального уровней будут сохранены для медицинских работников, которые занимаются больными коронавирусом. Путин подчеркнул, что с данных отчислений не будет взиматься налог.

Пристальное внимание к медикам со стороны президента показывает, насколько в стране ценится их ответственная и сложная работа, отметил Шаповалов. Он обратил внимание, что дополнительные выплаты медработники, которые борются с распространением коронавируса, абсолютно заслужили.

Эксперт добавил, что доплаты медикам стали в России полноценной программой с солидным финансированием и пристальным контролем. Власти стараются, чтобы непростой труд оплачивался достойно.

Далее эксперт затронул поправку к конституции, связанную со здравоохранением. По его мнению, на самом высоком уровне закрепится гарантия гражданина на медицинское обслуживание. Кроме того, уровень развития медицины в России станет выше, ФБА «Экономика сегодня».