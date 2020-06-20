Колташов назвал препятствие в ЕС, мешающее завершить строительство «Северного потока — 2»

Москва, 20 июня. Реализации российского проекта «Северный поток — 2» порождает все более острые противоречия между странами ЕС. Об этом заявил глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Он указал на главное препятствие для успешного завершения перспективного газового проекта. Василий Колташов считает, что обращаться к странам Евросоюза «с призывом действовать исходя из экономических интересов — это все равно, что пытаться разбудить мертвого». Как заметил Василий Колташов, европейские страны, которые выступают против строительства «Северного потока — 2», ставят перед собой цель насолить России, а не следуют своим экономическим интересам.

Именно в этом и заключается главная проблема того, что российский проект находится в подвешенном состоянии.

«В Польше вообще нет никакого учета собственных экономических интересов. Наоборот, в условиях обострившейся конкуренции польские товары в результате будут дороже, поскольку придется больше платить за энергоресурсы. Тем не менее эта простая экономическая истина никого в польских политических верхах не убедит», — заметил эксперт.

По его словам, лишь Франция и Германия сейчас способны выступать за завершение строительства «Северного потока — 2». Эксперт выразил надежду на то, что влияния Парижа и Берлина хватит, чтобы не допустить блокировки российского проекта.

«Дании тоже нужно учитывать, что в современных условиях гораздо выгоднее поддерживать хорошие отношения с Россией, чем вести борьбу против принципиально важного ее проекта на Балтике», — сказал Колташов.

Принципиальная проблема «Северного потока — 2» заключается в том, что руководство стран Европы не учитывает свои национальные интересы.