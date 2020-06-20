Сирия, 20 июня. Взрыв прогремел недалеко от города Ат-Табка юго-западнее Ракки. Российская военная полиция провела патрулирование на севере Хасаки. ВС Ирака предотвратили вылазку террористов ИГ1 в провинции Дияла, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в причастности к организации взрыва в районе города Ат-Табка.

Протурецкие силы: обвиняются в поджогах полей в северных районах Хасаки.

Курдские вооруженные бандгруппы: обмениваются ударами с союзниками Турции на севере Ракка.

Российская военная полиция: провела патрулирование в районе города Ад-Дербасия в северной части Хасаки.

ВС Ирака: предотвратили вылазку террористов ИГ в иракской провинции Дияла.

Провинция Алеппо

Появилась уточненная информация о личности бывшего террориста «Исламского государства» по прозвищу Ахмед Дарвиш ибн Хусейн (настоящее имя Фаиз Аль-Акаль), убитого ударом неизвестного дрона в районе города Аль-Баб. Стало известно, что во время оккупации дихадистами города Ракка он был назначен его губернатором. После перехода Ракки под контроль «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и международной коалиции боевик бежал на север Алеппо, где заручился поддельным удостоверением личности и вступил в ряды «Сирийской национальной армии».

Также удалось установить личность второго погибшего, сопровождавшего Ахмеда Дарвиша. Им оказался его брат Иззу Аль-Акаль, также известный как Айман. Согласно данным Telegram-канала (rybar), беспилотник принадлежал международной коалиции.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (CombatChris1) сообщает о неизвестном взрыве в районе города Ат-Табка к юго-западу от административного центра провинции. По предварительным данным, при взрыве погиб один человек. Предполагается, что к случившемуся имеют отношение боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе спящих ячеек.

Тем временем в северной части региона вновь фиксируются взаимные обстрелы на линии разграничения курдских бандгрупп и союзных Турции формирований. Противоборствующие стороны обмениваются ударами в районе города Айн-Исса. Напомним, инициаторами возобновления боевых действий на данном направлении выступили протурецкие боевики.

Провинция Хасака

Снова наблюдаются пожары в районе города Рас аль-Айн в северной части провинции. Агентство новостей Al Khabour передает, что огонь, распространившийся на сельскохозяйственных полях в окрестностях населенного пункта, затронул также и районы небольших деревень к югу от него. В результате ожоги различной степени тяжести получили пять человек, среди которых четыре женщины. Как известно, некоторые из местных жителей подозревает в поджогах протурецких боевиков, под контролем которых находятся эти территории. Предполагается, что подобным образом союзники Турции стремятся надавить на сирийцев, чтобы вынудить их продавать урожай за бесценок.

Между тем российская военная полиция провела патрулирование в приграничных с Турцией районах. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SOHEB2019), военные РФ обследовали местность в районе населенного пункта Ад-Дербасия.

Ирак

Иракские вооруженные силы сорвали вылазку террористов «Исламского государства» в провинции Дияла. Twitter-канал (Taaha_sharif) сообщает о том, что на северо-востоке региона была выявлена одна из так называемых спящих ячеек «Исламского государства», члены которой попытались организовать вылазку в районе населенного пункта Ханакин. В результате развернувшихся столкновений несколько джихадистов были убиты, еще часть бежала.

Как известно, территория Ирака была объявлена полностью зачищенной от боевиков в конце 2017 года, однако ИГИЛ1 до сих пор сохранило присутствие в стране, действуя в составе подпольных групп.

1 Организация запрещена на территории РФ.