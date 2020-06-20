Собравшимся в отпуск россиянам посоветовали не затягивать с покупкой билетов

Москва, 20 июня. Россиянам, планирующим поехать на отдых в этом году, уже сегодня стоит задуматься о покупке авиабилетов и турпакетов, если они хотят сэкономить. Об этом рассказал вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

Барзыкин отметил, что цены на туристические услуги держатся на уровне прошлого года. Немного подешевели лишь турпакеты, передает URA.RU.

«На перелет цены сейчас — минус 25% в сравнении с прошлым годом», — рассказал он.

Однако, по словам эксперта, уже в июле россиянам стоит ожидать повышения стоимости билетов. Но, в целом, показатели будут держаться на уровне минувшего года. Барзыкин советует обратить внимание на покупку турпакетов от крупных операторов. По его словам, в этом году большинство россиян предпочтет отдых на Черноморском побережье.

Напомним, что в РФ постепенно снимают ограничительные меры по коронавирусу. С 21 июня почти все ограничения будут сняты в Краснодарском крае. А с 1 июля тоже самое произойдет в Республике Крым.