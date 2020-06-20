Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева

Один из главных политических акцентов недели на Украине — 17 июня сторонники известного украинского блогера Анатолия Шария провели акцию протеста у офиса президента, а затем прошлись маршем по центру Киева. На фоне провокаций со стороны местных нацистов «шариевцы» сумели показать им свою силу. По мнению политологов, это событие может породить в стране новый тренд: когда «улица» станет местом реальной борьбы нацистов, тянущих государство обратно во времена Майдана, и вменяемых украинцев, стремящихся вывести его из болота. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

По наблюдениям ФАН, масштабные уличные акции протеста, наверное, последнее, чем можно удивить Киев. В городе они проходят постоянно, но в 60-70% случаев их организовывали националисты и радикалы. Они агрессивны, в совершенстве владеют технологиями протеста и легко переводят любую словесную перепалку в хорошую драку. Обычные украинцы, даже настроенные по-другому, их боятся.

Поэтому в последние годы на Украине почти не проводилось акций вменяемых граждан, которых бесят национализм и «стремление в Европу», приводящее ко все большему ограблению страны. Исключение составляли один-два малочисленных митинга сторонников «Русского мира» в год, но и те проходили под жестким давлением нацистов. Поэтому сам факт, что под офисом президента удалось собрать полторы-две тысячи сторонников гражданских и медиасвобод, удивил многих.

Радикалы из группировок «С14», «Демсокира», «Нацкорпус» и прочих просто не могли проигнорировать такое мероприятие. Они пришли на Банковую во всей красе — в белых халатах (чтобы «лечить» «шариевцев»), с мегафонами, тухлыми яйцами и т. п. Впрочем, развернуться во весь дух им не дала полиция. Тех же «С14» во главе с Евгеном Карасем как особо опасных копы тут же взяли в кольцо до конца мероприятия. А тухлые яйца и кричалки от «порохоботов» из «Демсокиры» не вызвали паники среди митингующих.

Главные события, вызвавшие сильный резонанс на Украине, случились уже после акции протеста. На станции метро «Арсенальная» произошла драка «шариевцев» с нацистами из «Азова», которые давно записали Шария в «агенты Кремля». Сторонники блогера сильно поколотили радикалов, и это стало для последних настоящим шоком. По впечатлениям ФАН, впервые за шесть лет правым радикалам на Украине кто-то дал реальный отпор. Ведь после госпереворота 2014 года они чувствовали себя хозяевами на улицах Киева и других городов.

Они засовывали в мусорные баки неугодных, угрожали и избивали всех, кого пожелают. Последней наглой выходкой стал инцидент с актером Сергеем Сивохо, советником и другом президента Зеленского, который был безнаказанно побит радикалами из «Нацкорпуса». Нацисты на Украине могли даже убивать, не боясь возмездия, достаточно вспомнить Сергея Стерненко, которого отправили под домашний арест за убийство. Любое сопротивление «майданутым» начиная с 2014 года жестоко подавлялось властями, и трагедия 2 мая в Одессе — самый страшный тому пример.

На фоне этого отпор, который дали «шариевцы» нацистам, уже выглядит как подвиг. Ведь опыт общения ФАН с людьми, живущими на Украине, показывает, что десятки тысяч граждан, ненавидящих нацистов и Майдан, давно «ушли во внутреннюю эмиграцию» и стараются не интересоваться политикой. Есть и те, кто отрицает очевидное и заявляет, что «никакого нацизма в сегодняшней Украине нет».

Причина проста: в нормальных украинцах живут страх репрессий, боязнь потерять работу и подвергнуться травле за свои взгляды. А главное, после «сдачи идеалов» Зеленским у них нет и надежды на то, что на Украине в принципе что-то может измениться. И даже небольшой инцидент на «Арсенальной» дал тысячам «внутренних эмигрантов» надежду, что эта стычка — предвестник изменений в стране и монополии власти нацистов на улицах приходит конец.

Поэтому побитые в драке нацисты вызвали у людей, которым давно надоел проект «Майданная Украина», такой восторг в соцсетях. Он показал, что миллионы украинцев втайне ждут силы, которая сможет противостоять радикалам, поддерживаемым «майданными» лидерами. Граждане устали как от безнаказанности нацистов, так и от самого вектора развития страны, ведущего ее прямиком к разрухе.

Известный украинский политолог, глава фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко подтвердил: акция 17 июня на Банковой имела большое политическое значение.

«Впервые со времен Майдана удалось организовать массовую протестную акцию не сторонникам власти, нацистам, «ветеранам АТО» или «героям Майдана», а их оппонентам, коих на самом деле сотни тысяч, — заявил он. — Думаю, что уже скоро и другие вменяемые политические силы будут устраивать масштабные акции протеста. Как говорится, лед тронулся. Сегодня стало понятно, что «уже можно», и больше нет диктата со стороны радикалов, ведь их время прошло».

Аналитик напомнил, что нацисты и «порохоботы» за несколько дней до акции Шария начали бить в колокола в соцсетях и собирать своих сторонников. Но в итоге противостоять «шариевцам» на Банковую пришли единицы — мало кто хотел получать по шапке за весьма скромную плату, полагающуюся радикалам за участие в акции.

«Неизвестно, какими были мотивы самого блогера Шария. Возможно, это был для него смотр своих войск или попытка громкой политической заявки, — предполагает политолог. — Но по факту протест 17 июня показал, что радикалы утратили монополию на массовые акции и вменяемая часть общества будет все более активно заявлять о себе. Если говорить об ударе по Зеленскому, то пока он не критичен. Свежая социология показывает, что резкого обвала рейтингов власти нет. Но уже к осени рейтинги президента могут посыпаться, а у Шария с ним один и тот же электорат — избиратели юго-востока и центра Украины. Если начнет валиться рейтинг Зеленского, то эти люди могут либо перейти к Шарию, либо усилить ряды «Оппозиционной платформы — За жизнь» Медведчука».

С этим утверждением согласен и политолог Андрей Золотарев, глава аналитического центра «Третий сектор».

«17 июня партия Шария, проведя массовую акцию на Банковой, положила конец монополии праворадикалов на «улицу». «Выход в офлайн» его сторонников можно считать успешным — партия показала новый формат политики, сочетающий новые медиа с активностью «улицы», — указал он. — И даже не столь важно, услышал или нет требования митингующих президент. Акция оказалась хорошо подготовленной не только организационно, но и неожиданно для многих манифестанты показали умение обеспечить защиту своих сторонников».

По мнению эксперта, слаженно и эффективно отработала и полиция.

«Да, были попытки устроить охоту на сторонников Шария после акции, но они получили достойный отпор. Безусловно, это маркер тех условий, в которых будут проходить следующие выборы президента и парламента, — прогнозирует Золотарев. — В 2014 году в украинскую политику пришел «фактор улицы», ставший наряду с чемоданами «кэша» и доступом к телеэкрану ключевым инструментом политики. Шесть лет «улица» была монополизирована силами, пришедшими к власти в 2014-м, их партнерами и союзниками. [Бывший президент Украины Петр] Порошенко проводил политику социал-дарвинизма, а провалы в социально-экономической сфере компенсировал, навязывая обществу этнический национализм. Он почему-то решил, что эта модель поможет ему сохранить легитимность. Отсюда политика тотальной украинизации, переписывание истории, введение различных языковых и культурных квот и ограничений и т. д.».

Аналитик напомнил, что уже в 2014-2015 годах власть Порошенко оказалась не в состоянии вести диалог не только с политическими силами, но и с обществом.

«У режима Порошенко и его политико-бизнесового окружения не было союзников или партнеров. У них были только конкуренты, враги и подельники. Такими подельниками для власти стали праворадикалы, которым отдали на откуп «улицу». Ведь та экономическая и социальная политика, которую проводил режим Порошенко, неминуемо должна была вызвать массовый протест, — подчеркивает глава «Третьего сектора». — В обмен на «услуги» по травле и силовому подавлению оппонентов власти радикалы получили «крышу» украинских силовиков. Были, конечно, и полностью отмороженные, которые не захотели принимать такие правила игры. Но персонажей вроде Сашко Билого или Лесника быстро вывели из игры. А на авансцене оказались «записные» патриоты вроде Карася и Стерненко, для которых чуткость к запросам власти стала гарантией личной свободы и «свободы рук».

Не менее важный вывод из событий 17 июня: в ситуации, когда радикалы получают силовой отпор, а полиция делает то, что должна делать, нацисты быстро сдуваются, считает политолог.