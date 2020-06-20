Власти итальянского города приглашают иностранцев на бесплатный недельный отдых

Сан-Джованни-ин-Гальдо, 20 июня. Власти маленького итальянского города Сан-Джованни-ин-Гальдо запустили невиданную акцию, благодаря которой рассчитывают повысить уровень туристической привлекательности этого населенного пункта в регионе Молизе.

Напомним, что пандемия коронавируса серьезно ударила по сфере туризма в Италии. Однако городок Сан-Джованни-ин-Гальдо с населением меньше тысячи человек и до этого не был привлекательным для туристов местом. Причина простая — люди о нем не знают. Даже горожане шутят о том, что их городок настолько незаметный, будто его и нет, пишет «ПолитРоссия».

В борьбе за приток туристов городские власти устроили акцию «Подари себе Молизе». Ее суть в том, что в этом городе летом можно будет отдохнуть бесплатно в течение недели.

Правительство города намерено раздать 40 бесплатных туров, которые включают в себя проживание в домах местных жителей. Пока эта акция носит экспериментальный характер. Власти не исключают, что в случае ее эффективности, методикой воспользуются и другие непопулярные у туристов населенные пункты региона.

Организаторы выдвинули ряд условий: у претендента не должно быть дома или родни, которая живет в Молизе. Желающим надо заполнить анкету и написать, почему они хотят посетить старинный маленький город.