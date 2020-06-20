Львовский телеведущий заявил, что Киев имитирует выполнение обещания наказать Порошенко

Москва, 20 июня. Украинский журналист-русофоб и телеведущий Остап Дроздов заявил, что правоохранители президента Владимира Зеленского лишь имитируют выполнение обещания о наказании бывшего главы государства Петра Порошенко.

Он считает, что выдвинутые против него обвинения с легкостью отобьют адвокаты. А вот коррупционные дела, реально представляющие опасность для экс-президента Украины, забыты, сообщает «ПолитНавигатор».

Остап Дроздов назвал все обвинения «полным трешем». Он добавил, что «не трогают пятого президента по тому, по чему можно трогать».

«По «Ленинской кузне», например, по всем фактурным расследованиям, что делал Бигус, например, или делал Гнап, делали другие журналисты-расследователи. Ни по панамским офшорам, которые явные. А это было международное расследование на уровне нескольких стран!» — заявил телеведущий.

По его словам, из-за этих расследований «там правительства слетели». Дроздов заметил, что Порошенко «трогают по очень выигрышным пиар-темам, где он будет очень хорошо выглядеть».

«Цепляют по полной туфте, которая легко разбивается адвокатами, и они уже руки потирают потому что у них уже все полностью построено. Не цепляют по конкретике, цепляют по какому-то томосу», — добавил Дроздов, заметив, что Киев лишь имитирует выполнение обещания наказать Порошенко.

Экс-президент Украины Петр Порошенко пару дней назад заявил, что против него возбуждено новое уголовное дело — «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины».