Психолог Фадеева объяснила, почему в смерти Норкиной нет вины ее супруга

Москва, 20 июня. Телеведущий Андрей Норкин должен найти в себе силы жить дальше, невзирая на скоропостижную кончину любимой жены. В смерти журналистки Юлии Норкиной нет вины супруга. Об этом заявила клинический психолог Надежда Фадеева.

Смерть Юлии Норкиной дала почву для слухов о том, что ее супруг причастен к этому. Официальная версия говорит о том, что журналистка скончалась из-за инфаркта, но некоторые настаивают, что причина в другом. В СМИ тиражируется утверждение, что Норкина ушла из жизни, якобы, не выдержав постоянных измен мужа.

Психолог Фадеева уверена, что вины Андрея Норкина в смерти супруги нет. Специалист заявила, что ведущий должен жить дальше, а публичная работа позволит ему отвлечься от трагедии.

«Уходить в глубокий траур на десять лет не следует. Работа позволяет человеку отвлечься от травматических событий», — говорит психолог.

Норкину следует понять, что жизнь продолжается, и стараться радоваться ей. Даже если слухи об изменах окажутся правдой, телеведущий должен найти в себе силы для того, чтобы жить и работать.

«Жить нужно дальше, невзирая на адюльтер. Ведь дар жизни — выбор каждого человека», — считает Фадеева.

Она подчеркнула, что чувство вины является разрушающим и ничего хорошего от него ждать не стоит. Оно вызывает агрессию и в конечном счете приводит к разрушению личности, передает «Инфореактор».

«Полезного в чувстве вины мало. Это худшая альтернатива, если человек остается и ходит, как туча по земле», — уверена специалист.

По мнению психолога, общественность ждет, что Норкин уйдет в длительный траур, но у каждого человека есть определенное время для переживания всех стадий, связанных с трауром.