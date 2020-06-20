Посол РФ в США исключил угрозу нацбезопасности России при выходе Вашингтона из СНВ-3

Москва, 20 июня. Российские военные давно просчитали все последствия выхода США из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

Таким образом, по словам дипломата, национальная безопасность России не пострадает, если Вашингтон решит выйти из ДСНВ (СНВ-3. — неоф. название документа). Антонов подчеркнул, что при таком сценарии реакция России будет спокойной, продуманной и взвешенной.

«Твердо убежден, что российские военные давно просчитали все последствия такого шага. Национальная безопасность нашей страны не пострадает», — подчеркнул он в интервью ТАСС.

Антонов добавил, что вопрос о ДСНВ станет одним из центральных на консультациях в Вене.

«Мы хотим понять, каковы планы США в отношении этого договора», — заключил он.

Как сообщалось ранее, консультации в Вене пройдут 22-23 июня. Со стороны России в них примет участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, со стороны США — посланник американского лидера Дональда Трампа Маршалл Биллингсли.

СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ был рассчитан на 10 лет с возможной пролонгацией по взаимной договоренности сторон на пять лет

Согласно договору, ядерные арсеналы стран должны быть в сумме сокращены до 700 межконтинентальных баллистических ракет, количество боеголовок до 1550, а число неразвернутых пусковых установок — до 800.