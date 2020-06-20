Песков заявил, что поправки в конституцию позволят «зацементировать» сильное положение РФ

Москва, 20 июня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что принятие поправок в Конституцию РФ позволит «зацементировать» сильное суверенное положение России.

По словам представителя Кремля, это не является угрозой для других стран. Песков пояснил, что рост суверенитета и самостоятельности странам Запада никогда не нравился. Однако им придется «если не с пониманием, то с терпением и толерантностью это все принять», добавил пресс-секретарь президента РФ в эфире Первого канала.

«По мере того, как Россия чувствует себя более уверенно, более самостоятельно, более независимо, по мере того, как Россия лучше защищает себя от вмешательства в свои внутренние дела, Россия может сконцентрироваться на цементировании вот этого своего состояния», — сказал Дмитрий Песков.

Он поделился своим мнением касательно поправок и заявил, что «это и есть вот этот процесс цементирования нынешнего состояния сильной суверенной России». Как сказал Песков, Россия заинтересована в «добрых отношениях со всем миром».

«Тот консенсус, который есть в российском обществе по поправкам, и решимость принять эти поправки, которая очевидна и ее нельзя отрицать, это красноречиво говорит всем, что это то, что Россия считает для себя обязательным, это будет сделано, это никоим образом не представляет ни для кого угрозу», — резюмировал Песков.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования будет выходным. Решение проводить голосование в течение недели вызвано необходимостью обеспечить безопасность россиян в условиях пандемии коронавируса.