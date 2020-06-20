Федор Добронравов уволился из театра Сатиры

Москва, 20 июня. Народный артист РФ и звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов уволился из московского театра Сатиры, где играл с 2003 года.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе театра, уточнив, что актер написал заявление по собственному желанию. Там же уточнили, из-за эпидемии коронавируса Добронравов не смог доиграть спектакли в театре.

«Как будет в новом сезоне, сейчас сказать трудно», — добавил представитель театра в комментарии РИА Новости.

Напомним, в марте Добронравов перенес инсульт и операцию. Ее провели врачи одной из больниц в Подмосковье. В апреле его состояние улучшилось. 16 апреля президент РФ Владимир Путин наградил актера орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Добронравов известен и любим российскими зрителями не только по театральным работам, но и по ролям в фильмах «Ликвидация», «День радио» и «Золотой теленок». Большую популярность ему принес и сериал «Сваты», вокруг которого не раз возникали разные слухи в Сети. Так, в октябре прошлого года артист в беседе с ФАН опроверг сообщения о переименовании сериала.

Такую информацию распространил принимающий участие в съемках Даниил Белых. По его словам, «Сваты» будут выходить под названием «Золовка». Однако Добронравов назвал это «уткой» и «ерундой».