Литовкин объяснил, почему напуганные российским оружием США захотят выйти из СНВ-3

Вашингтон, 20 июня. Власти США затеяли игру вокруг договора СНВ-3, пригласив РФ и Китай к обсуждению контроля над вооружением. В продлении договора Штаты не заинтересованы, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он обратил внимание, что Россия выступает сначала за продление договора, а Америка считает должным внести в него изменения.

Стоит напомнить, что спецпосланник американского президента Маршалл Биллингсли заявил в мае о том, что Россия должна убедить КНР присоединиться к обсуждению продления СНВ-3. Затем Биллингсли анонсировал переговоры в Австрии, где 22-23 июня надеется обсудить с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым договоренности о контроле над вооружением.

Эксперт считает, что Китай не будет принимать участие в переговорах, ему в этом нет смысла, ведь СНВ-3 заключается между Москвой и Вашингтоном. К тому же, ядерный арсенал Китая гораздо скромнее. Литовкин считает, что, если и говорить про ядерное оружие, что приглашать надо и Францию, и Британию, чего США делать не хотят.

По мнению эксперта, американцы на переговорах будут традиционно упрекать Россию в нарушении договоренностей.

«США, несомненно, станут предъявлять России претензии по поводу ее новейших вооружений, но ход этого диалога достаточно предсказуем. Новейшая ракета «Сармат» у нас просто сменила устаревшую «Воеводу» — достаточно в СНВ-3 поменять названия, а на самом деле ничего не изменится. Ракеты «Кинжал» вообще к договору не пришлешь, так как он в принципе не охватывает авиационные снаряды, а «считает» только стратегические бомбардировщики. Так что здесь претензии Штатов просто бессмысленны, — объяснил Литовкин.

Упрекнуть Россию американцы могут попытаться и «Авангардом» — новым гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком ракеты, способным нести ядерный заряд. Эксперт допускает, что эта разработка может быть включена в СНВ-3. Другое дело, что «Авангард» не противоречит условиям договора, но для американцев может стать поводом разорвать договоренности. Для Америки такая тактика стала привычным делом.

«Вполне возможно, что американцы затеяли переговоры в Австрии «для галочки», чтобы впоследствии объявить, что пытались договориться, и обвинить Россию в нежелании уступить. В последние годы США последовательно рвут стратегические соглашения, показывая, что не намерены себя ограничивать в военной сфере. СНВ-3 же напрямую мешает обещанию президента Трампа усилить ядерный потенциал Америки», — считает эксперт.

В заключение Литовкин подчеркнул, что Вашингтон продолжает попытки добиваться стратегического превосходства в мире, пишет ФБА «Экономика сегодня».