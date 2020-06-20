Голикова поддержала просьбу врачей о строительстве больниц в Пскове и Забайкалье

Москва, 20 июня. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что применила так называемый «запрещенный прием» во время совещания с лидером государства Владимиром Путиным.

Голикова обратилась к президенту с просьбой поддержать коллег из Забайкалья и Псковской области во время совещания с медиками.

«Я, наверное, применю запрещенный прием, но я очень хочу поддержать коллег из Забайкальского края и Псковской области. Но то предложение, которое сегодня прозвучало от врача из Псковской области, мне кажется, оно заслуживает отдельного внимания», — сказала Голикова.

Она отметила, что Псковская область является своеобразным форпостом на территории страны. Накануне местный врач пожаловалась президенту на то, что в области не хватает инфекционной больницы. В Пскове есть профильное медучреждение, однако, по словам врача, оно не отвечает никаким требованиям и не подлежит реконструкции, передает «Царьград».

Медик попросила Путина оказать содействие в строительстве новой инфекционной клиники с отделениями в столице региона и Великих Луках. Она также призвала Минобороны РФ посодействовать в решении этого вопроса, чтобы регион мог достойно встретить опасную инфекцию, если будет вторая волна пандемии коронавируса.

Владимир Путин взял на заметку данную просьбу и пообещал медику, что власти проработают этот вопрос.

В Чите врач-терапевт пожаловался на то, что местной детской больнице уже 96 лет. Для строительства новой есть вся необходимая проектная документация, не хватает лишь поддержки главы государства. Путин также пообещал заняться этим вопросом в отдельном порядке.