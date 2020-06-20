Депутат Морозов оценил новые решения Путина по выплатам медикам

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин первым выступил за дополнительные выплаты медикам, работающим с больными с COVID-19, и теперь он продолжает последовательно развивать систему поощрения труда врачей, которые борются с эпидемией коронавируса, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, комментируя решения, озвученные главой государства на совещании с медработниками из разных регионов России.

В частности, Путин поручил разработать ряд мер и преференций для студентов-медиков, аспирантов и ординаторов, помогающих врачам в борьбе с коронавирусом. Кроме того, правительство должно будет проконтролировать выплаты медикам повышенных отпускных.

«Я здесь вижу поэтапность, последовательность решений», — сказал парламентарий в комментарии Nation News.

Он также обратил внимание на то, что президент потребовал, чтобы стимулирующие выплаты не исключали региональные выплаты и другие надбавки.

«Это касалось и регулирования зарплаты медиков — осеннее поручение главы государства 2019 года по отраслевой работе зарплаты», — пояснил Морозов.

Отметим, что положение о максимально качественной и доступной медицинской помощи стало одной из поправок к Конституции РФ. Согласно соцопросам, россияне считают ее одним из важнейших изменений к основному закону страны.

Всероссийское голосование по внесению поправок в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.