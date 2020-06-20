Сто фотографий ветеранов поднимутся в небо над Екатеринбургом. ФАН-ТВ

Во время генеральной репетиции парада Победы летчики Центрального военного округа разместили фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, в салонах пассажирских самолетов.

В салонах самолетов Л-410, Ан-26 и Ту-134 вместе с фотографиями фронтовиков разместили знамена Бессмертного полка.

«Для нас для всех это большая честь, во-первых, из-за того, что это первый раз за 75 лет, когда парад Победы проводится именно 24 июня, помимо того, что он проводился в 1945 году, историческая дата, мы сегодня, получается, вторые. Для нас это для всех приятно. <…> Насыщенность авиации высокая, особенно для нашего округа, новые типы появились такие как: СУ-34. Наш самолет Ту-134УБЛ впервые участвует в параде. Для нас это тоже и высокая ответственность, и гордость», — рассказал Валентин Пасечный, помощник командира корабля.

Напомним, празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за коронавируса перенесли с 9 мая на 24 июня.

В этот день над главной площадью Екатеринбурга пролетят 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и пассажирский самолет Ту-134УБЛ.

На борту самолетов планируют разместить около 100 фотографий ветеранов. Кроме того, Центральный военный округ проведет воздушные парады в Самаре и Новосибирске.