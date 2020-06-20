Турецкий конвейер: как работает «ливийский экспресс» из Анкары. Колонка Комиссара Яррика

Ситуация в Ливии, где Турция развертывает все новые и новые силы для помощи марионеточному и террористическому «Правительству национального согласия» (ПНС), продолжает внушать опасения военным экспертам и аналитикам. И хотя Лига арабских государств осудила турецкое вмешательство в Ливии, Сирии и Ираке, Анкара не намерена сбавлять темпы военной интервенции, посылая в бой против Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара все новых и новых боевиков из оккупированной части САР. Впрочем, большая часть из них уже вернулась на историческую родину в цинковых гробах.

О том, как работает турецкий «конвейер смерти» по отправке «экспрессом» боевиков в Ливию, и почему кризис в разодранной на части республике продлится еще очень долго — рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Собиратели земель османских

Ливийский кризис принял затяжной характер и данный факт признан многими странами мира. К сожалению, как и в вооруженном конфликте на территории Сирийской Арабской Республики, там затронуты интересы крайне многих государств. Одним из самых главных действующих лиц в нем, как ни странно, стал не ливийский народ, разобщенный стараниями стран НАТО, а Турция, которая активно и открыто заявляет свои притязания на ресурсы и территории Ливии.

При этом официально Анкара, которая поддерживает ПНС Ливии, ограничивалась якобы только финансовой и дипломатической помощью. Однако в современном информационном обществе крайне тяжело скрыть огромные масштабы военной помощи, а если говорить правильно — военной интервенции, которую проводит Турция на севере Африки.

Происходит такая «помощь» в первую очередь под эгидой «турецко-ливийского братства», оправдываемого Анкарой клятвой Национального обета Турции (Misak-I Milli), данной депутатами последнего парламента Османской империи в январе 1920 года. Она гласит, что к национальным границам Турции относятся и другие территории, бывшие некогда частью Блистательной Порты — в том числе и Ливия.

И теперь Реджеп Тайип Эрдоган, судя по всему, начал претворять свой план «собирателя земель османских» в действие. Три крупных военных операции в Сирии («Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира»), несколько попыток реанимировать операцию «Коготь» в Ираке против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК). И Ливия, с которой все изначально у Анкары пошло не совсем по плану.

Нефть всему голова

По различным данным, Анкара за последние месяцы доставила в Ливию военных товаров на несколько миллиардов долларов. Ассортимент самый разнообразный: оружие, боеприпасы, бронетранспортеры, танки, артиллерийские установки, ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты. Но самый главный ресурс, поставляемый Турцией в Ливию для реализации своих геополитических амбиций — это люди. А точнее «пушечное мясо», которое ценой своих жизней будет захватывать территории этой североафриканской страны во благо интересов Анкары.

При этом потомки Ататюрка, как и в Сирии, не собираются рисковать своими собственными военнослужащими — их в самое горнило ливийской мясорубки не посылают. Для этого существует целая армия наемников, не отличающихся особым интеллектом, готовых за 2000 «баксов» в месяц отдавать свои жизни за теоретическую возможность Турции воровать ливийскую нефть.

Как сообщают наши коллеги из редакции аналитического Telegram-канала «Рыбарь», силы ПНС под руководством турецких инструкторов готовят операцию по захвату «нефтяного полумесяца» на востоке страны и терминалов в Феццане. Предполагается, что в ходе операции будут взяты Сирт и Аль-Джуфра, а также аэродром Таменхант, который Анкара и Триполи рассматривают в качестве базы для проведения операций на юге страны и последующего захвата нефтяных месторождений «Аш-Шарара» и «Аль-Филь». Впрочем, на одних только ливийских запасах свет клином не сошелся — Анкара рассчитывает оторвать для себя большой кусок богатого черным золотом средиземноморского шлейфа. А для этого необходимо замкнуть своими силами не только Малую Азию, но также Левант и Магриб.

Особым заповедником, где обитает турецкое «пушечное мясо» для ливийской кампании, является север Сирийской Арабской Республики. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), за последние месяцы Турция переправила из северных районов сирийских провинций Идлиб, Алеппо, Ракка и Хасака 14 700 боевиков. Среди общего числа новобранцев насчитывается около 300 детей в возрасте от 14 до 18 лет, большинство из которых относятся к протурецкой группировке «Лива Султан Мурад». Кроме того, SOHR сообщил о 400 наемниках, которые отправились в Ливию в качестве предлога для того, чтобы попасть в Европу.

«Груз-200» с полумесяцем

Но есть один важный нюанс: из 14 700 протурецких боевиков, которые ступили на землю Ливии, обратно уже вернулись без малого восемь тысяч наемников. Столь краткосрочное их пребывание в Ливии и скоропостижное возвращение на родину обусловлено не столько «заботой» Турции о своих подопечных, сколько досрочным завершением их жизненного пути.

Практически каждую неделю протурецкие боевики попадают в засады и ловушки, организованные силами Ливийской национальной армии, а крупные конвои прибывших из Сирии боевиков при попытках атаковать оказываются под массированными бомбардировками авиации фельдмаршала Хафтара. В результате, еженедельно протурецкие боевики из числа «Сирийской национальной армии» недосчитываются от одной до двух сотен своих коллег.

Так, на днях SOHR зафиксировал гибель 14 боевиков сирийской национальности в ходе боев против ЛНА. По их данным, число погибших среди протурецких группировок в результате боевых действий в Ливии достигло 417 боевиков — в том числе, как ни прискорбно это говорить, — 30 детей в возрасте до 18 лет. Радует только одно: среди погибших, по словам SOHR — несколько лидеров и полевых командиров группировок.

Как мы видим, упорство Турции и руководства ПНС Ливии, отвергающего предложения Ливийской национальной армии о прекращении боевых действий и разрешения конфликта дипломатическим путем, приводит к тому, что в сирийский Идлиб практически ежедневно доставляют контейнеры с отжившими свое протурецкими боевиками, сложившими свои головы за интересы Анкары на бескрайних просторах северного побережья Африки.

Кровавая игра Турции и США

Подобное положение дел вряд ли изменится, по крайней мере в ближайшее время. Подконтрольных Турции боевиков в Сирии еще много. У большинства из них финансовое положение не позволит отказаться от турецкого предложения заработать в Ливии. А тот факт, что Анкара затратила уже слишком много сил и средств на экспансию севера Африки вряд ли позволит ей просто отказаться от начатого ей в Ливии или довольствоваться тем, что имеют сейчас.

Кроме того, совершенно неясно, что в Ливии вновь забыли наши партнеры по опасному политическому процессу из Соединенных Штатов. На днях стало известно, что военно-транспортные самолеты США регулярно летают с немецкой базы «Рамштайн» в подконтрольные боевикам ПНС Триполи и Мисурату. В связи с этим есть стойкое ощущение, что Вашингтон подталкивает стороны конфликта в Ливии к продолжению силового противостояния, чтобы обеспечить там свои интересы. Этим, кстати, вполне объясняется столь бурная деятельность Африканского командования ВС США (AFRICOM), принявшегося искать русские самолеты на базах ЛНА.

Стало быть, в ливийском «оке ужаса» еще не скоро наступит долгожданный (с 2011 года!) мир. И потому родственникам сирийских боевиков стоит ждать печальных известий о судьбе их братьев и сыновей, убывших в Ливию сражаться за турецкие интересы и интриги Вашингтона.