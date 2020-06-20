Коротченко рассказал, как Шойгу нейтрализует план США нанести удар по РФ через Арктику

Американцы прорабатывают нанесение ударов по территории России через Северный полюс. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Однако, по словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, глава Минобороны Сергей Шойгу не оставил планам США возможности реализоваться.

В интервью «Известиям» Владислав Шурыгин заметил, что «США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов [по территории РФ] с воздуха через Северный полюс».

«Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири, — объяснил военный эксперт. — Учитывая плотность ПВО СССР и стран Варшавского договора, пробиться из Европы на тот же Урал американские бомбардировщики не могли. Когда СССР надежно перекрыл арктическое направление системами ПВО, США перешли к крылатым ракетам. До сих пор основная задача всех типов стратегических бомбардировщиков США — запустить их до входа в зону действия российской противовоздушной обороны. Этот элемент отрабатывается и сейчас».

Шурыгин отметил активизацию американских бомбардировщиков на арктическом направлении и связал ее с повышением уровня их боевой подготовки. При этом он подчеркнул, что российской стратегической авиации есть чем на это ответить. Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что имел в виду его коллега.

«Со времен холодной войны США отрабатывали в рамках операции «Гигантское копье» удар по российской территории через арктический воздушно-космический коридор, потому что это наиболее короткий путь для поражения наших объектов. И поскольку об этих планах давно известно, военное руководство России активно укрепляет свою противовоздушную оборону. И понятно, что боевые действия в Арктике будут вестись исключительно высокоточным оружием», — объяснил Коротченко.

Он напомнил, что в Арктике активизировалась не только американская авиация, но и флот.

«В мае в Баренцево море заходила ударная группировка кораблей ВМС США и Великобритании. Там были носители крылатых ракет морского базирования. Плюс американские и британские подводные лодки практически регулярно осуществляют боевое патрулирование в Северном Ледовитом океане. Поэтому мы активно защищаемся и отрабатываем. В частности, действия Запада парируются тем, что российское военное командование активно наращивает силы и средства воздушно-космической обороны. Так, в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота сформированы две дивизии противовоздушной обороны — первая и третья. Они закрывают Мурманскую, Архангельскую области, Северодвинск, Ненецкий автономный округ, участок границы от Финляндии и Норвегии до островов Врангеля, Якутию, а также прикрывают Северный морской путь», — рассказал собеседник ФАН.

Также на вооружение Северного флота последние годы поступают зенитно-ракетные системы С-400. В частности, они уже развернуты на Новой Земле.