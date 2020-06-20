Путин заявил о сохранении выплат медработникам до конца лета. События дня. ФАН-ТВ

Выплаты врачам продлят до конца лета Владимир Путин сегодня пообщался с врачами из разных регионов России. В ходе онлайн-конференции президент поздравил их с грядущим Днем медика (он отмечается завтра) и поблагодарил за работу в период пандемии. Президент заявил, что дополнительные выплаты, для тех, кто работал с коронавирусом на передовой, должны быть сохранены как минимум до конца лета. И на особых условиях. «Мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц. То есть положенные деньги медработники должны получать в полном объеме без налоговых удержаний, что называется, чистыми. Но считаю, что только этого недостаточно. Наряду с налогами нужно решить и такой чувствительный вопрос, как отпускные», — заявил Путин. Президент отметил, что из-за пандемии летний отдых для большинства медработников стал невозможным. Отпуска приходится сдвигать на более поздний срок. Поэтому дополнительные выплаты, полученные специалистами, должны быть учтены при расчете отпускных, вне зависимости от того, когда до конца года специалист уйдет отдыхать. Напомним, по поручению президента за работу с COVID-19 врачам полагается прибавка к зарплате в 80 тысяч рублей, медсестрам — 50, младшим медработникам — по 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи также получают от 25 до 50 тысяч рублей дополнительно.

У США нет возможности остановить СП-2 Решение России вывести корабль-трубоукладчик из собственности «Газпрома» и перевести в пользование самарского фонда СТИФ вызвало молниеносную реакцию на Западе. В частности, немецкое издание Die Welt проанализировало текущее положение вещей и согласилось с тем, что юридически у США больше нет возможности повлиять на строительство санкциями. Напомним, Вашингтон пытается препятствовать завершению «Северного потока-2» всеми способами, накладывая штрафы и ограничения на подрядчиков, частные компании и даже корабли. «Академик Черский» теперь под это влияние не попадает. Из 2,5 тысяч километров труб ему останется уложить всего 160 км. На этом, в принципе, все — можно давать команду «пускайте газ», ведь техническая, экономическая и прочая документация готова. О чем сегодня заявил Александр Новак. «Проект уже завершен экономически и с точки зрения инвестиций. Для чисто физического завершения строительных работ используются всевозможные технические средства», — заявил Новак. Единственное, что сейчас может ненадолго притормозить строительство — это полный запрет на какие-либо работы в Балтийском море в июле-августе. Но это уже совсем другая, экологическая история: треска идет на нерест.