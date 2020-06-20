Клинцевич заявил, что поправки в Конституцию РФ направлены на стабилизацию общества

Москва, 20 июня. Электронное голосование по поправкам в Конституцию России является важной частью развития гражданского общества, считает член Совфеда РФ Франц Клинцевич.

Выборы в цифровом формате являются наиболее легитимным процессом из существующих. Об этом заявил сенатор в беседе с «ПолитРоссией». Также сенатор объяснил свою позицию. По его словам, пандемия коронавирусной инфекции подтолкнула Россию к цифровизации такого процесса, как народное голосование. Франц Клинцевич отметил, что необходимо осваивать цифровизацию процесса голосования, это касается и цифровизации экономики.

Собеседник издания назвал электронную систему голосования самой надежной и легитимной из существующих альтернатив, так как каждый россиянин может потом зайти на портал и проверить, как отметили его голос. Он напомнил, что эту систему будут осваивать только в рамках эксперимента в Москве и Нижегородской области.

Как отметил Франц Клинцевич, некоторые представители оппозиции сейчас пытаются продвигать фейки, тем самым дискредитируя нововведения. Россиян, с точки зрения сенатора, сейчас пытаются накачать негативом. Это необходимо для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

«Нынешние поправки к конституции направлены как раз на стабилизацию общества, ведь они предусматривают расширение в плане возможности людей контролировать власть. Это очень важный и серьезный момент. А вся эта демагогия про такие-сякие итоговые варианты меня просто поражает», — объяснил Клинцевич.

Он также обратился к гражданам с предложением разобраться с современными технологиями. Это, с точки зрения Клинцевича, необходимо для того, чтобы сделать правильный выбор и не выпадать из общественно-политической жизни страны. Собеседник издания также заметил, что важно выработать в себе умение быстро приспосабливаться к новым условиям.