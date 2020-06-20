Главные новости 20 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 20 июня.

Шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса в Перми. Шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса в Перми.

Люди, имеющие длительный трудовой стаж, могут выйти на пенсию раньше общепринятого срока. В ПФР рассказали о льготе для граждан, имеющих более 30 лет стажа.

Ранее украинские СМИ сообщили, что «Нафтогаз» планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря. Юшков рассказал, чем закончатся попытки Украины добывать газ у берегов Крыма.

Пасечник призвал Зеленского «продемонстрировать на практике», что он способен держать слово. Глава ЛНР поставил жесткое условие Зеленскому.

За сутки в РФ выявлено 7 889 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших выросло до 576 952 человек. Коронавирус в России и мире: главное на 20 июня, статистика по регионам.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб оценила вероятность выплаты пенсионерам недополученных ими в 2016-2017 годах денег. В Госдуме оценили перспективу выплаты пенсионерам недополученных за два года денег.

Информация об этом появилась на его странице в соцсети. Умер автор легендарной песни «На заре» Олег Парастаев.

Специалист дал несколько рекомендаций по профилактике рака кожи при загаре. Онколог Каприн назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу.

Блогер увидела у звезд признаки пристрастия к спиртным напиткам. Миро намекнула на алкоголизм Собчак, Бузовой и Бородиной.

Трое взрослых и ребенок стали жертвами столкновения двух легковых автомобилей в Нижегородской области. Трое взрослых и ребенок стали жертвами ДТП в Нижегородской области.