Пошедшая на поправку Заворотнюк может скоро появиться на публике и в кино

Москва, 20 июня. Любимая российскими зрителями «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк может скоро появиться на публике и даже на сцене и в кино. Об этом журналистам рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, у актрисы началась ремиссия. Это переломный период, но есть шансы, что ей даже не потребуется новый метод лечения онкозаболевания, с которым звезда борется с прошлого года, пишет Popcake.

Семья Заворотнюк от комментариев воздерживается. Но собеседник издания уверяет, что ей гораздо лучше, а близкие просто боятся сглазить.

Отметим, что родственники актрисы с самого начала болезни слишком долго хранили молчание, чем спровоцировали ажиотаж вокруг болезни Заворотнюк. В Сети постоянно появлялись самые разнообразные слухи, доходило до того, что «прекрасную няню» даже несколько раз «похоронили». За ее снимками в палате охотились журналисты желтых таблоидов.

14 мая вопрос о лечении Анастасии даже поднимали на совещании у президента РФ Владимира Путина. Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров тогда заметил, что ведущих российских артистов стала часто поражать злокачественная опухоль глиобластома, и сейчас с ней борется Заворотнюк.