Москва, 20 июня. Статья Владимира Путина о Второй мировой войне подвергалась критике в ряде западных государств. Такая реакция, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, была предсказуемой. Он надеется, что это станет хоть небольшим, но шансом задаться вопросами.

Представитель Кремля отметил, что США, Польша и Прибалтийские государства увидели в статье попытки исказить историю.

«Наличие реакции говорит о том, что статью читали, что ее читают, и здесь есть слабая надежда, что, может быть, каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом», — прокомментировал Песков.

Он подчеркнул, что критические высказывания в адрес статьи были предсказаны, но они непонятны. Песков объяснил, что в работе над статьей Владимир Путин работал с архивными документами, в том числе и с теми, которые были открыты во время подготовки материала. Работа основывалась на содержании исторических бумаг, а не на попытках интерпретации.

Добавим, что британский МИД сдержанно отнесся к статье Путина. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Британия также выступает против фальсификации истории. Как заметил российский сенатор Алексей Пушков, причины начала войны британская сторона комментировать не стала.