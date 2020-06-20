Жителей нескольких регионов РФ предупредили о заморозках

Москва, 20 июня. Синоптики предупредили о возможных заморозках в некоторых регионах России. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

В метеорологической службе рассказали, что 20 июня атмосферные фронты активизируются на юге Урала и Сибири. Похолодание будет обусловлено приходом воздушных масс из Арктики и континентальных районов Азии.

Отмечается, что в указанных регионах возможны ливни. Температура воздуха будет опускаться после того, как интенсивность осадков снизится. Столбики термометров могут опуститься ниже нуля.

В Пермском и Алтайском краях, Челябинской, Новосибирской, Томской, Свердловской и Омской областях температура будет составлять до минус 2 градусов ночью. На юге Тюменской области температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов. Грозы, град и усиление ветра прогнозируются также в республиках Хакасия и Тува.