«Личного астролога Собчак» Ермолаева подозревают в мошенничестве

Москва, 20 июня. Экстрасенс Дмитрий Ермолаев, которого называют «личным астрологом Ксении Собчак», подозревается в мошенничестве.

Ермолаев является основателем астрологической академии «Пурушоттама», его подозревают в обмане свыше ста человек, которых он якобы «загнал» в кредиты. Одна из женщин, которая решила обратиться к экстрасенсу, чтобы он научил ее азам предсказания, рассказала, как стала жертвой мошенника. По ее словам, сначала Ермолаев входит в доверие, а затем присылает документы на подпись, пишут «Дни24».

Женщина призналась, что подписала их, будучи как будто под гипнозом. Затем оказалось, что она оформила на себя кредит на сумму 280 тысяч рублей, хотя в банк не ходила. Как отмечает издание, обучения за всем этим так и не последовало. «Учитель» лишь прислал женщине архивную видеозапись, на которой рассказывает о себе.

Подобную схему «личный астролог Ксении Собчак» якобы проделывал более сотни раз. На требования вернуть деньги Дмитрий Ермолаев не реагировал. Он объяснял, что долги у «учеников» не перед ним, а перед банком. Как пишет Kp.Ru, одной из клиенток банка являлась телеведущая и блогер Ксения Собчак.