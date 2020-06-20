«Газпром» начал теснить скандинавских производителей битума в Норвегии

Москва, 20 июня. Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» «Газпромнефть — Битумные материалы» отгрузил в Норвегии первую партию дорожного битума объемом 3,1 тысячи тонн.

Материалы были доставлены в скандинавскую страну на танкере-битумовозе Elizabeth J. Как сообщили в пресс-службе российского энергоконцерна, для поставки битумных материалов была разработана уникальная схема, включающая этап перевозки продукции в разогретом состоянии автомобильным транспортом с московского НПЗ «Газпром нефти» в порт Санкт-Петербурга, а затем в изолированных емкостях на танкере-битумовозе — по Балтийскому морю в Скандинавию.

Представители «Газпром нефти» добавили, что плановые работы, проведенные на установке получения битума, позволили уже в первом квартале 2020 года увеличить производство продукции на 35%. Таким образом, несмотря на сложную обстановку на энергетическом рынке, российская компания решила осваивать новый рынок. Причем так успешно, что уже начинает теснить своих производителей-конкурентов.

Отметим, что хотя мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, грозит нефтяным компаниям серьезными убытками, российские компании даже в таких сложных условиях находят возможности для освоения новых рынков и даже проявляют готовность потеснить своих конкурентов в их же странах.

К слову, свои издержки «Газпром» смог сократить и сэкономив на польском транзите. В Польше в ответ на это заявили, что прекращение российского транзита через польский участок газопровода «Ямал — Европа» позволило холдингу убить сразу двух зайцев.