Дроботенко опубликовал архивное фото Пугачевой с Галкиным и Задорновым

Москва, 20 июня. Ведущий, пародист и шоумен Максим Галкин отмечал 18 июня 44-летие. Помимо близких, артиста поздравили друзья и коллеги. Поздравляя Галкина, юморист Сергей Дроботенко поделился архивным фото, на котором сняты именинник, Алла Пугачева и Михаил Задорнов.

«Очень люблю я это фото. Веет от него какой-то юрмальской свежестью. Собственно, там объектив камеры и поймал в свои объятия эти три эпохи… Макс! С днем рождения», — написал Дроботенко.

Отметим, что на фото заснята Пугачева того периода, когда предпочитала носить свободные наряды. Сейчас же она запросто может надеть шорты, подчеркивая стройную фигуру.

Дети Галкина и Пугачевой — Гарри и Лиза поздравили именинника: зачитали трогательное стихотворение и подарили ему фоторамку с комичным изображением шоумена.

Добавим, что звездная пара вместе уже почти 20 лет. Поженились они в 2011 году, спустя два года у них появилась двойня, пишет Teleprogramma.pro.