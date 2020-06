Дроботенко опубликовал архивное фото Пугачевой с Галкиным и Задорновым

Очень люблю я это фото. Веет от него какой-то юрмальской свежестью. Собственно, там объектив камеры и поймал в свои объятия эти три эпохи... Макс! @maxgalkinru С днём рождения, ????и пусть таких счастливых мгновений в твоей жизни будет неприлично много. ????????P.S. Спасибо за досрочное освобождение Москвы от карантина ???????????? #деньрождения #аллапугачева #михаилзадорнов #юрмала #максимгалкин #лучшевсех

A post shared by Сергей Дроботенко (@s.a.drobotenko) on Jun 17, 2020 at 10:58pm PDT