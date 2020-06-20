Президент Египта проверил боеготовность ВС страны, дислоцированных у границ Ливии

Каир, 20 июня. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл на египетско-ливийскую границу для проверки готовности вооруженных сил страны к выполнению задач как на своей территории, так и за ее пределами. Глава государства заявил о необходимости поддержания боеготовности подразделений на случай возникновения угрозы национальной безопасности.

На фоне продолжающейся военной интервенции Турции в Ливию, а также контрабанды вооружения для боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и переброски сирийских наемников Каир занимается мобилизацией сил и средств. Это необходимо для обеспечения интересов Египта в Северной Африке и предотвращения террористической угрозы из-за турецкой агрессии на ливийской территории.

Так, ранее сообщалось о переброске Египтом боевой техники, в частности почти двух десятков американских танков Abrams, в направлении границы с Ливией. Колонна автомобилей, перевозящих бронированные машины на платформах, была зафиксирована в 200 километрах к востоку от ливийской границы. Это дало понять, что Каир не намерен молча смотреть на продолжающуюся эскалацию Турцией затяжного кризиса в североафриканской стране.

Египетские власти не скрывали, что выступают на стороне армии фельдмаршала Халифы Хафтара, которая должна покончить с процветанием терроризма в Ливии и принести долгожданный мир в эту страну. Однако активная военная помощь Анкары и Дохи, осуществляемая вопреки оружейному эмбарго ООН, и пополнение турецкой стороной живой силой рядов бандформирований ПНС за счет завербованных в сирийском Идлибе террористов-наемников серьезно изменили текущую ситуацию в североафриканском государстве. Ливийская национальная армия (ЛНА) была вынуждена отступить на некоторое расстояние от Триполи, чтобы занять более удобные рубежи для обороны.

В своей публикации для Федерального агентства новостей военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин подробно освещал влияние интервенции Турции на положение дел в Северной Африке. Также эксперт рассказал, почему Египет все сильнее оказывается вовлечен во внутриливийский кризис.