Защитники Донбасса уничтожили украинскую огневую точку под Донецком

Донецк, 20 июня. Вооруженные силы Украины обстреляли окраины Донецка из противотанковых гранатометов и стрелкового вооружения. Подразделения Народной милиции ДНР ответным огнем уничтожили боевую точку противника. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

По словам представителей Народной милиции ДНР, вооруженные формирования Украины открыли огонь по району поселка шахты «Трудовская». Населенный пункт был обстрелян из гранатометов и стрелкового оружия, в результате чего пострадали шесть жилых домов. Также стрельба с украинской стороны привела к повреждению семи пролетов низковольтной линии электропередач. Более 50 жилых построек оказались обесточены.

«Ответными адекватными действиями наших защитников вражеская огневая активность была подавлена», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате ответного огня погиб один украинский силовик, двое получили ранения, а огневые средства противника были уничтожены.

Ранее ФАН сообщал, что один украинской солдат погиб, еще несколько получили тяжелые травмы из-за халатности при обращении с боеприпасами. Неумелое обращение с оружием приводит к беспорядочным обстрелам Донбасса ради сокрытия инцидента от командования.