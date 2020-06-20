В Кремле рассказали, какой вклад внесет «Северный поток — 2» в безопасность Европы

Москва, 20 июня. Россия надеется на полную реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский политик подчеркнул, что благодаря запущенному газопроводу повысится уровень энергетической безопасности Европы. Санкции США в отношении данного проекта Песков считает незаконными и называет элементом недобросовестной конкуренции.

Напомним, что глава Министерства энергетики России Александр Новак также заявлял о том, что ограничения со стороны США не только противоречат законодательству, но и здравому смыслу. Чиновник обращал внимание, что, чем больше поставщиков, тем выше будет качество, да и цены не будут необоснованно расти.

Добавим, что Вашингтон активно продвигает на европейский энергетический рынок свой сжиженный природный газ.