Старейшины Сирта поддержали силы ЛНА в защите города

Сирт, 20 июня. Совет старейшин Сирта выступил с заявлением о поддержке сил Ливийской национальной армии (ЛНА) в операциях по защите города. Об этом сообщает арабское издание Аlarabiya.

В своем заявлении видные деятели Сирта подтвердили свою поддержку «Каирской декларации», направленной на мирное урегулирование ливийского кризиса. Кроме того, после встречи с главой службы безопасности Сирта старейшины подтвердили свое неприятие «провокационных заявлений Турции», которая оказывает поддержку бандформированиям так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, нападающим на город.

Напомним, власти Египта совместно с представителями Восточного правительства инициировали «Каирскую декларацию» , согласно которой противоборствующие стороны в Ливии обязуются соблюдать перемирие и режим тишины. Также, согласно тексту документа, в Ливии планируется заняться активизацией преобразования экономической и политической сфер. «Каирскую декларацию» уже поддержали Россия, Франция, ОАЭ, США и другие ведущие страны мира.

Отметим, Турция отказалась от возможности установления мира в стране, отвергнув условия «Каирской декларации». Ту же позицию выразил и глава триполитанского правительства Файез Саррадж.

При этом боевики ПНС Ливии продолжают систематически обстреливать мирные кварталы столицы и близлежащих городов. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало об обстреле окрестностей запада Сирта — так, один из жилых домов в Герара аль-Газахе был полностью уничтожен, а жертвами огня протурецких наемников стали дети.