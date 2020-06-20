Самонкин призвал усиливать ответственность Тwitter и Facebook перед законодательством РФ

Москва, 20 июня. Политолог и председатель Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин указал на необходимость усиливать ответственность американских сетей перед российским законодательством. Также важно отслеживать качество материала и случаи необоснованной блокировки аккаунтов и контента.

По словам эксперта, политика Тwitter и Facebook напоминает инструмент политического и информационного давления на неугодные аккаунты и СМИ. Своим мнением эксперт поделился в беседе с корреспондентом iReactor.

В подтверждение своих слов он привел в пример блокировку аккаунта «Лидеров России» в Тwitter и удаление Facebook изображения знамени Победы. Также оказались заблокированными более 32 тысяч учетных записей из разных стран. Юрий Самонкин назвал подобного рода цензуру «нарушением не только свободы слова, но и гарантий пользователей на публичное выражение мнения».

Как заметил собеседник издания, работающие в РФ с разрешения Роскомнадзора Facebook и Twitter нарушают информационное законодательство РФ. Об этом может идти речь, к примеру, когда «сторонники Запада приписывают России неправильное ведение внешней политики и не блокируют материал оскорбительного и русофобского характера против России».

«Также это касается и ведения информационной войны против президента США Дональда Трампа, в отношении которого мы видим очень много критики внутри самой политической системы США. А блокировка его поста говорит о том, что даже президенты не защищены от острой и жесткой цензуры со стороны западных соцсетей», — добавил политолог.

Он призвал делать все возможное для усиления юридической ответственности западных соцсетей перед российским законодательством. Кроме того, по его словам, нужно окончательно расширить полномочия РКН в плане контроля за деятельностью зарубежных организаций.