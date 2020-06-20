Дамаск, 20 июня. Автобус с сирийскими военными подорвался на самодельной мине, заложенной террористами возле населенного пункта Кухейль в провинции Деръа на юге Сирии.

По данным ливанского телеканала Al Jadeed, в автобусе было 40 военнослужащих САА. На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Пострадавших доставляют в военный госпиталь в городе Эзраа.

Фотографии взрыва и снимки автобуса после случившегося опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Олег Блохин. По его данным, в автобусе были бойцы 5-го корпуса Сирийской арабской армии, 31 из них погиб, девять тяжело ранены.

Контроль над южными провинциями Сирии был восстановлен законным правительством Башара Асада летом 2018 года. Однако до сих пор на этой территории остаются «спящие ячейки» террористических группировок. Их активность связывают с присутствием США в так называемой 55-километровой зоне вокруг погранперехода Ат-Танф, где американские военнослужащие, по многочисленным свидетельствам, под видом группировки «Джейш Магавир ат-Таура» тренируют бывших боевиков ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

1 Организация запрещена на территории РФ.