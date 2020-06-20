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Более 30 сирийских военных погибли при атаке террористов в Деръа

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Более 30 сирийских военных погибли при атаке террористов в Деръа

Дамаск, 20 июня. Автобус с сирийскими военными подорвался на самодельной мине, заложенной террористами возле населенного пункта Кухейль в провинции Деръа на юге Сирии. 

По данным ливанского телеканала Al Jadeed, в автобусе было 40 военнослужащих САА. На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Пострадавших доставляют в военный госпиталь в городе Эзраа.

Более 30 сирийских военных погибли при атаке террористов в Деръа

Фотографии взрыва и снимки автобуса после случившегося опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Олег Блохин. По его данным, в автобусе были бойцы 5-го корпуса Сирийской арабской армии, 31 из них погиб, девять тяжело ранены. 

Более 30 сирийских военных погибли при атаке террористов в Деръа

Контроль над южными провинциями Сирии был восстановлен законным правительством Башара Асада летом 2018 года. Однако до сих пор на этой территории остаются «спящие ячейки» террористических группировок. Их активность связывают с присутствием США в так называемой 55-километровой зоне вокруг погранперехода Ат-Танф, где американские военнослужащие, по многочисленным свидетельствам, под видом группировки «Джейш Магавир ат-Таура» тренируют бывших боевиков ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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