Тело пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон в Астраханской области

Астрахань, 20 июня. Полиция задержала жительницу Астраханской области по подозрению в убийстве своего 12-летнего сына. Об этом сообщил представитель СУ СК России по региону Андрей Хегай.

Хегай сообщил, что в марте текущего года к правоохранителям обратилась семейная пара. Они сообщили, что их 12-летний сын 4 марта ушел в школу и не вернулся. Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». 19 июня тело ребенка было обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату, останки были залиты бетоном.

Следствие предполагает, что ребенок ушел из дома и вернулся утром следующего дня. В ходе ссоры мать ударила сына гантелью, от полученной травмы он скончался на месте. После этого семья просто пыталась запутать правоохранителей и скрыть преступление.

В настоящее время мать ребенка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.