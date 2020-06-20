Премьер-министр Индии объединяет оппозицию для противостояния с Китаем

Завершилась историческая встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с лидерами 20 главных индийских партий. Сможет ли крупнейшая демократия мира забыть внутренние раздоры и объединиться перед лицом китайской угрозы? Перерастет ли «странная война» в мировую? Об этом рассказывает Telegram-канал «Индия сегодня».

Карт-бланш для Моди

Более трех с половиной часов продолжалась виртуальная встреча премьер-министра Нарендры Моди с лидерами 20 крупнейших политических партий Индии, посвященная напряженной ситуации на индийско-китайской границе. Противостояние между Китаем и Индией резко обострилось после гибели 15 июня 20 индийских военнослужащих в драке, которая произошла на границе в высокогорном Ладакхе.

Выступая перед лидерами партий, Нарендра Моди подчеркнул, что в настоящий момент китайские вооруженные силы находятся за пределами государственных границ Индии и ни один из форпостов индийской армии не захвачен китайцами.

«20 наших солдат погибли, но они преподали урок тем, кто зарился на Индию», — объявил Моди.

По итогам всеиндийского политического совещания Нарендра Моди получил практически безусловный карт-бланш на любые действия — 18 из 20 присутствовавших политических лидеров выразили безоговорочную поддержку всех мер, которые будут предприняты правительством для разрешения внешнеполитического конфликта и восстановления статус-кво на индийско-китайской границе.

Всепартийное единение

Даже такой последовательный противник Нарендры Моди как Мамата Банерджи, лидер Западной Бенгалии, выразила полное доверие к внешнеполитическому курсу премьер-министра.

Лучше всего общее настроение собравшихся отражают следующие цитаты:

«Мы все — одно. Таково наше чувство. Мы с вами, премьер-министр. Мы с нашими вооруженными силами и их семьями. Индия хочет мира, но это не значит, что мы слабы», — заявил Уддав Теккерей, лидер партии «Шив Сена», главный министр штата Махараштра.

«Встреча всех партий — хороший сигнал для нации. Она показывает, что мы едины за спиной наших воинов. Наша партия полностью солидарна с правительством. Не позволяйте Китаю работать в телекоммуникационном, железнодорожном и авиационном секторе [Индии]. У нас будут из-за этого какие-то трудности, но мы не позволим Китаю присутствовать [на нашем рынке]… Индия победит, Китай проиграет. Будем говорить в единстве. Думать в единстве. Работать в единстве. Мы полностью поддерживаем правительство», — объявила Мамата Банерджи, лидер Западной Бенгалии.

Недовольные голоса

Только две партии выступили в отличной от остальных тональности.

Старейшая партия Индии, «Индийский национальный конгресс» (чья история восходит к Махатме Ганди и Джавахарлалу Неру), в лице своего президента Сони Ганди попросила «большей прозрачности» от правительства.

Госпожа Ганди озвучила ряд пожеланий — например, призвала подробно и без задержек информировать оппозицию о происходящем на границе. Она подчеркнула, в частности, что до сих пор оппозиция не имеет ответов на вопросы о том, была ли отмечена необычная активность на границе службами разведки и если да, то почему правительство не отреагировало немедленно на эти доклады, а также каково фактическое положение войск на границе сейчас и так далее.

Самый рациональный призыв был озвучен лидерами Коммунистической партии Индии Дорайсами Раджа, и Коммунистической партии Индии (марксистской) Ситарамом Йечури.

«Мы должны противится попыткам США втянуть нас в альянс с ними», — объявил Дорайсами Раджа.

«В результате переговоров между нашим министром иностранных дел и министром иностранных дел Китая в официальном заявлении говорится, что по завершении обсуждения была достигнута договоренность о том, что общая ситуация будет урегулирована ответственным образом, и обе стороны будут искренне выполнять соглашение о разъединении от 6 июня. Ни одна из сторон не предпримет никаких действий для эскалации ситуации, а вместо этого обеспечит мир и спокойствие в соответствии с двусторонними соглашениями и протоколами. Поскольку правительство Индии приняло эту позицию, Коммунистическая партия Индии (марксистская) выражает свою поддержку этому подходу, — объявил со своей стороны Ситарам Йечури.

Однако по завершении встречи Ситарам Йечури прокомментировал совещание несколько иначе.

Then there is no conflict? Why have our brave soldiers been martyred? Why this all-party meeting? pic.twitter.com/gI1JbUDvX6 — Sitaram Yechury (@SitaramYechury) June 19, 2020

«То есть никакого конфликта нет? Почему же были убиты наши храбрые солдаты? Почему же было созвано совещание всех партий?» — написал Йечури на своей странице Twitter, сопроводив твит цитатой из выступления премьер-министра Моди: «Никто не вторгался на нашу территорию, никто не захватывал наши блокпосты»

Удар по экономике

Стоит подчеркнуть: на встрече не прозвучало открытых призывов к военным действиям против Китая. Однако несомненно, что экономический ответ на случившееся будет дан. Возможно, если Индия закроет свой рынок для дешевых товаров из Китая, это поможет ей оживить собственный производственный сектор, который находится в состоянии свободного падения после трехмесячного карантина в связи с эпидемией COVID-19. Подъем национального духа и патриотических чувств — приправленный экономическими интересами на внутреннем рынке — будучи направлен на модернизацию и развитие страны может дать хорошие результаты в самом ближайшем будущем.

Текущий конфликт Индии и Китая, даже если он не перерастет в масштабное военное противостояние, окажет долговременный эффект на экономику. Потеря индийского рынка станет достаточно болезненной для китайского бизнеса, особенно учитывая падение спроса и снижение экономической активности во всем мире в связи с пандемией COVID-19. В частности, в телекоммуникационной отрасли эта потеря невосполнима — Индия является вторым по величине (после самого Китая) мировым рынком телекоммуникационных услуг. При этом отказ от китайской продукции откроет новые возможности не только для индийских бизнесменов, но и для импортеров из других стран, которых удерживала от выхода на индийский рынок неизбежность ценовой конкуренции с Китаем.