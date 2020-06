Премьер-министр Индии объединяет оппозицию для противостояния с Китаем

Завершилась историческая встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с лидерами 20 главных индийских партий. Сможет ли крупнейшая демократия мира забыть внутренние раздоры и объединиться перед лицом китайской угрозы? Перерастет ли «странная война» в мировую? Об этом рассказывает Telegram-канал «Индия сегодня».

Более трех с половиной часов продолжалась виртуальная встреча премьер-министра Нарендры Моди с лидерами 20 крупнейших политических партий Индии, посвященная напряженной ситуации на индийско-китайской границе. Противостояние между Китаем и Индией резко обострилось после гибели 15 июня 20 индийских военнослужащих в драке, которая произошла на границе в высокогорном Ладакхе.

Выступая перед лидерами партий, Нарендра Моди подчеркнул, что в настоящий момент китайские вооруженные силы находятся за пределами государственных границ Индии и ни один из форпостов индийской армии не захвачен китайцами.

По итогам всеиндийского политического совещания Нарендра Моди получил практически безусловный карт-бланш на любые действия — 18 из 20 присутствовавших политических лидеров выразили безоговорочную поддержку всех мер, которые будут предприняты правительством для разрешения внешнеполитического конфликта и восстановления статус-кво на индийско-китайской границе.

Даже такой последовательный противник Нарендры Моди как Мамата Банерджи, лидер Западной Бенгалии, выразила полное доверие к внешнеполитическому курсу премьер-министра.

Лучше всего общее настроение собравшихся отражают следующие цитаты:

Только две партии выступили в отличной от остальных тональности.

Старейшая партия Индии, «Индийский национальный конгресс» (чья история восходит к Махатме Ганди и Джавахарлалу Неру), в лице своего президента Сони Ганди попросила «большей прозрачности» от правительства.

Госпожа Ганди озвучила ряд пожеланий — например, призвала подробно и без задержек информировать оппозицию о происходящем на границе. Она подчеркнула, в частности, что до сих пор оппозиция не имеет ответов на вопросы о том, была ли отмечена необычная активность на границе службами разведки и если да, то почему правительство не отреагировало немедленно на эти доклады, а также каково фактическое положение войск на границе сейчас и так далее.

Самый рациональный призыв был озвучен лидерами Коммунистической партии Индии Дорайсами Раджа, и Коммунистической партии Индии (марксистской) Ситарамом Йечури.

Однако по завершении встречи Ситарам Йечури прокомментировал совещание несколько иначе.

Then there is no conflict? Why have our brave soldiers been martyred? Why this all-party meeting? pic.twitter.com/gI1JbUDvX6