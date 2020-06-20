«Ядерный гриб» в небе испугал жителей Киева

Киев, 20 июня. Необычное облако, похожее на гигантскую воронку или ядерный гриб, испугало киевлян. Фото необычного явления опубликовала одна из местных жительниц.

«А это точно облако», — написала она в Instagram, тем самым посеяв сомнение и даже панику среди других пользователей.

В комментариях многие признались, что этот «ядерный гриб» их очень настораживает и, возможно, это знак «опасных перемен».

Испуганных киевлян успокоили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. На странице ведомства в Facebook появился снимок облака и пояснение, что это облако под названием «наковальня». Оно встречается достаточно редко и образуется на гребне ветреных волн, которые происходят в результате преодоления ветра препятствий.

«Всем, кто сегодня в Киеве имел возможность увидеть облако в виде «гриба» или «раковины», просьба не паниковать», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В ГСЧС также отметили, что у «наковальни» есть еще одна интересная особенность — такое облако не двигается, несмотря даже на сильный ветер, и постепенно превращается в обычные воздушные массы.

Несколько лет назад свидетелями такого явления стали жители Тернопольской и Винницкой областей.