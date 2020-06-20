Солнцев уличил запевшую о гибели мужа Диденко в «гадком» обмане

«Аптечный ревизорро» Екатерина Диденко, муж которой погиб в феврале этого года, когда устроил ей «сюрприз» на день рождения, бросив 25 кг сухого льда в бассейн, запела о произошедшей трагедии. По мнению шоумена Рустама Солнцева, 29-летней девушке срочно требуется квалифицированная помощь психиатра.

«Она сумасшедшая. Я видел ее вчерашние сторис из звукозаписывающей студии, где она уже с новой грудью. И читал, что после смерти супруга ее доходы существенно возросли. Что тут сказать? Я на днях смотрел статистику Instasram — паблика, публикующего реальную статистику блогеров. Instagram Диденко весь красным цветом! Как и страницы Регины Тодоренко, Виктории Бони и так далее. Диденко гадко накручивает свой Instagram, обманывая подписчиков и людей, которые в этом не разбираются, будто она такая популярная. На самом деле она популярна только у СМИ, следящих за сумасшедшими типа этой Диденко, бабки Гогена и так далее. При этом обычный народ к Диденко не ломится. У нее все построено на фейке», — заявил Рустам Солнцев (Калганов) в беседе с Федеральным агентством новостей.

Он призвал друзей «аптечного» блогера свести ее с профессиональным психиатром.

«Хотя бы для того, чтобы с ней провели несколько тестов и вынесли вердикт. Потому что чувствуется, что с головкой там совсем плохо. Конечно, она может объяснить, что ее поведение — это способ забыть боль в связи с гибелью мужа. Но я думаю, что за этим стоит какой-то диагноз, который желательно пролечить. Но ее друзья почему-то поддерживают весь этот бред, снимаются с ней. Это очень жестоко», — сказал Солнцев.

Он добавил, что Екатерина Диденко на самом деле девушка добрая, хоть и «колхозная».