Сирия, 20 июня. На пути следования сирийских военных в Даръа произошел взрыв. Один из убитых ударом дрона в Аль-Бабе сирийцев являлся бывшим террористом ИГИЛ1. САА обнаружила схрон боевиков в окрестностях Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обнаружили схрон террористов в окрестностях Дамаска; понесли потери в результате взрыва неподалеку от города Кухейль в Даръа.

Международная коалиция: задействовала авиацию в районе города Аш-Шаддади в южной части Хасаки.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что во время работ по зачистке местности в окрестностях Дамаска был обнаружен схрон террористов. В тайнике содержалось большое количество наркотических препаратов, а также оружие и боеприпасы. В числе прочего изъятого вооружения находились пулеметы, пусковые установки, противотанковые ракеты, средства связи, а также приборы ночного видения. Отмечается, что на местонахождение хранилища военнослужащим Сирийской Арабской Армии (САА) указали местные жители.

Напомним, территория провинции полностью перешла под контроль правительственных войск весной 2018 года после зачистки от террористов района Ярмук южнее столицы.

Провинция Алеппо

Ранее поступали сообщения об ударах неизвестного дрона в районе города Аль-Баб, оккупированного союзными Турции бандгруппами. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), личность одного из погибших в результате атаки удалось установить. Им оказался 37-летний сириец по имени Ахмед Дарвиш ибн Хусейн, проживавший в населенном пункте Дабик. Известно, что убитый принадлежал к числу террористов «Исламского государства»1, а затем вступил в ряды «Сирийской национальной армии».

Напомним, в организации налета подозреваются члены курдской группировки «Силы освобождения Африна», осуществляющие подпольную деятельность в зонах оккупации протурецких сил.

Провинция Даръа

Поступили сообщения о взрыве, прогремевшем на пути следования автобуса с военнослужащими правительственных подразделений. Инцидент произошел поблизости от населенного пункта Кухейль. Как передает Twitter-канал (qalaatalmudiq), несколько человек погибли. Большинство из них принадлежит к числу бывших боевиков, урегулировавших свой правовой статус с правительством САР еще во время операции «Базальт», проводившейся летом 2018 года. По информации военного источника в Telegram (rybar), среди пострадавших есть солдаты 5-го штурмового корпуса Сирийской Арабской Армии (САА). Ни одна из незаконных бандгрупп пока не заявляла о своей причастности к организации взрыва.

Провинция Хасака

Информагентство Al Khabour сообщает о том, что в подконтрольном «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) лагере «Аль-Хол» была зафиксирована смерть одного из перемещенных лиц. Женщина родом из Боснии и Герцеговины скончалась от отравления ввиду отсутствия в пункте временного размещения квалифицированных медицинских специалистов. Отмечается, что больную отказались отправить на осмотр в одну из клиник Хасаки, ограничившись выпиской обезболивающих препаратов.

Между тем в южной части региона были замечены военные самолеты ВВС возглавляемой США международной коалиции. По информации военного источника в сети Twitter (SOHEB2019), авиация была задействована в районе города Аш-Шаддади. О том, какую цель преследовали силы коалиции, не сообщается.

Местные активисты полагают, что это может быть связано с ростом народных волнений. Напомним, в последнее время в Аш-Шаддади активизировались протестные настроения среди местных жителей. В городе прошли несколько демонстраций, участники которых требовали борьбы с коррупцией в рядах подконтрольной SDF администрации и улучшения условий жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.