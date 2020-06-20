Поправки в конституцию помогут сформировать в РФ единую систему здравоохранения

Москва, 20 июня. Поправки в конституцию помогут сформировать в России единую систему здравоохранения, это значительно повысит доступность и качество медицинских услуг в регионах страны. Об этом рассказал директор института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.

С его точки зрения, из всего текста поправок самой главной можно считать закрепление положений о здравоохранении. Юрий Крестинский добавил, что эта поправка важна «в силу своей гуманитарной ориентированности». В беседе с корреспондентом издания «Слово и дело» он пояснил, что проблема системы здравоохранения в РФ заключается в ее сегментированности.

Юрий Крестинский считает, что поправки в Конституцию РФ позволят выстроить единую систему управления здравоохранения в стране по принципу, применяемому в силовых структурах. С одной стороны, это обеспечит вертикаль исполнительной власти, а с другой — поможет выравнять баланс между качеством оказания услуг.

Директор института развития общественного здравоохранения назвал здоровье людей основополагающей связующей отраслью страны. С его точки зрения, «различия в качестве и доступности представляют собой социальную дезинтеграцию Российской Федерации, что влечет за собой далеко идущие риски».