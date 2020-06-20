Подруга Алены Верди рассказала о тайных похоронах лже-хирурга

Москва, 20 июня. Подруга скончавшейся накануне лжехирурга Алены Верди опубликовала в Сети фотографии с траурной церемонии. Верди похоронили тайно.

По словам женщины, Верди, получившая в СМИ прозвище Доктор Франкенштейн, пыталась много чего донести людям, но они ее не слышали. Она утверждает, что Алену Верди оклеветали, а все показания против нее являются ненастоящими. Стоит отметить, что в результате проводимых Верди операций пострадали несколько женщин. Примечательно то, что Доктор Франкенштейн делала пластические операции, не имея при этом медицинского образования.

Подруга лжехирурга сопроводила свой пост в Интернете двумя снимками, на которых запечатлен траурный венок и портрет Верди в соответствующей рамке.

«Спи спокойно, моя родная, а я буду учиться жить без тебя», — гласит подпись под фото.

Напомним, что Алена Верди оперировала в одной из клиник Краснодара, а также у себя дома. Для многих женщин поход к лжехирургу обернулся кошмаром. Некоторые дамы после хирургического вмешательства Верди были изуродованы до неузнаваемости, передает StarHit.

Напомним, что Верди нашли 30 мая в собственной квартире, где она отбывала домашний арест. Женщина находилась в бессознательном состоянии, врачи госпитализировали ее в медучреждение, где она впала в кому.