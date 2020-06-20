Эксперт назвал «оптимальное направление» для удара США по России

Вашингтон, 20 июня. Эксперт Владислав Шурыгин заявил о том, Вашингтон прорабатывает нанесение ракетных ударов по РФ через Северный полюс. Специалист отметил, что через этот географический район расстояние между двумя государствами является самым коротким.

По словам специалиста, данное направление находится в фокусе американских военных уже 70 лет.

Говоря об участившихся полетах стратегической авиации США в Арктике, эксперт отметил, что через Северный полюс можно быстрее всего достигнуть стратегически важных регионов РФ, включая Урал и Сибирь.

«Учитывая плотность ПВО СССР и стран Варшавского договора, пробиться из Европы на тот же Урал американские бомбардировщики не могли», — объяснил специалист.

Шурыгин рассказал, что американцы перешли на крылатые ракеты после того, как Советский Союз закрыл арктическую зону системами противовоздушной обороны. Выпускать ракеты приходится с самолетов до их попадания в зону ПВО, что и отрабатывают сейчас Штаты.

Напомним, что в середине июня американский президент Дональд Трамп рассказывал молодым защитникам родины о новейшей ракете, которая по скорости серьезно опережает любые аналоги.