Москва, 20 июня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отношения между РФ и Польшей находятся на самом низком уровне. Он констатировал, что Москва сожалеет о негативных отношениях Варшавы в свой адрес, ведь это противоречит интересам народов двух стран.

«Является ли это какими-то последствиями нашей общей истории с Польшей или нет — трудно сказать. Это, наверное, нужно анализировать ученым и историкам. Мы исходим только из реалий, а реалии таковы, что интересы диктуют сотрудничество, интересы диктуют взаимный диалог, взаимную выгоду в основе отношений. Но в реальности мы имеем абсолютно конфронтационные настроения со стороны Варшавы. Мы сожалеем в этой связи», — отметил он.

Песков напомнил, что западные политики ввели санкции против России. В результате этого, в частности, страдают польские фермеры. Простым людям не нужны нагнетание обстановки, рост чувства враждебности, тем более что Россия никогда подобное не делала.

Представитель Кремля подчеркнул, что Варшава пытается все делать в угоду Вашингтону, стараясь все больше втянуться в НАТО, под объекты которой готова предоставить территорию. Поляки активно выступают и против строительства газопровода «Северный поток — 2». Песков отметил, что Польша прикрывается мифической угрозой со стороны России.

Напомним, что Варшава давно пытается отказаться от импорта российского газа. Однако существующие альтернативные источники приведут и к росту расходов на топливо, и к снижению конкурентоспособности польской промышленности.