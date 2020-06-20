Ученые обнаружили связь между малоподвижностью и риском смерти от рака

Нью-Йорк, 20 июня. Отсутствие или недостаток физической активности напрямую связаны с повышенным риском смертности от рака. Об этом заявили ученые из США.

Исследование, которое впервые показало эту строгую связь, было проведено в Техасском университете (США). Результаты опубликовал научный журнал JAMA Oncology. Участниками эксперимента стали 8 тыс. американцев от 45 лет и старше.

На протяжении пяти лет ученые наблюдали за изменениями в здоровье участников с точки зрения их двигательной активности. Помимо этого, добровольцы носили специальное устройство, которое фиксировало, сколько они двигаются.

В итоге специалисты сделали вывод, что у малоподвижных участников исследования риск смерти от разных видов онкологических заболеваний возрастал на целых 82% по сравнению с теми, кто вел более активный образ жизни. При этом учитывались также пол и возраст добровольцев.

По мнению ученых, даже 30-минутная физическая активность каждый день (например, ходьба) могут снизить риск развития рака на 8%. А с увеличением нагрузки вероятность развития онкозаболеваний только уменьшалась.