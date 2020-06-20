Сурман, 20 июня. Жители Сурмана, захваченного в конце апреля этого года боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, хотят сбежать подальше от беспредела террористов. Мирное ливийское население устало от бесчинств сирийских наемников ПНС и протурецких бандформирований, поэтому пытается найти безопасный коридор, чтобы как можно скорее покинуть Сурман, сообщает командование Ливийской национальной армии (ЛНА).

О беспределе членов незаконных вооруженных формирований ПНС в этом ливийском населенном пункте неоднократно сообщали сами его жители. Горожане отмечают серьезно участившиеся грабежи, мародерство, похищения людей и другие преступления, совершаемые в отношении невинных ливийских граждан, оказавшихся в оккупированном бандитами и наемниками Сурмане.

После того, как город был захвачен несколько месяцев назад группировками триполитанского режима Файеза Сарраджа, поддерживаемого Турцией, многие его жители фактически оказались заложниками в руках боевиков и членов запрещенных в России террористических организаций: «Исламское государство»1, «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1. Джихадисты из сирийского Идлиба, завербованные турками для ПНС, почувствовав вседозволенность и безнаказанность, начали издеваться над оказавшимися в безвыходной ситуации ливийцами. Теперь местное население надеется покинуть Сурман и уйти подальше от террористов.

Напомним, после нападения бандформирований ПНС на ливийские города Сабрату и Сурман боевики выпустили на волю из местных тюрем свыше 600 заключенных, среди которых многие являются выходцами из различных радикальных исламистских группировок. Таким образом, марионеточное «правительство» в Триполи пополнило ряды своих вооруженных формирований джихадистами и преступниками.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, что вопреки обещаниям главаря ПНС Файеза Сарраджа прекратить боевые действия подконтрольные ему бандиты под управлением турецких интервентов захватили ряд населенных пунктов западнее ливийской столицы. Среди них оказались и города Сабрата и Сурман. Сразу же за оккупацией последовала волна массовых задержаний местных жителей, десятки людей террористы казнили публично, многих отправили за решетку.

Также накануне один из жителей Сабраты сообщил, что бандформирования ПНС создали в городе лагерь по подготовке боевиков, где сейчас уже обучается не менее 500 членов радикальных исламистских группировок, в том числе и террористы «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.